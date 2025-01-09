Из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии в Голливуде были вынуждены отложить церемонию объявления номинантов на премию Оскар и церемонию Critics Choice Awards.

Масштабные лесные пожары в Калифорнии добрались до Голливудских холмов

Отмечается, что наиболее угрожающая ситуация сложилась в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе. Сам там расположен всемирно-известный театр Dolby, в котором обычно проходит вручение премии Оскар.

Пока огонь от лесных пожаров уже приближается к Голливудскому бульвару и знаменитой Аллее славы.

Последствия лесных пожаров в Калифорнии

В этой связи Американской академией киноискусств было принято решение о переносе объявления номинантов на премию Оскар.

В частности, запланированная на 11-12 января церемония вручения Critics Choice Awards, которая считается одной из главных премий перед Оскаром, также была отложена на две недели.

Объявление номинантов на Оскар состоится не раньше 19 января.

Лесные пожары, вызванные низкой влажностью и сильными порывами ветра, охватили несколько районов Калифорнии, нанося значительный ущерб и вызывая серьезные трудности в борьбе с огнем.

Пожары продолжают активно распространяться из-за отсутствия достаточного количества воды в городских системах, что усложняет работу спасателей. Сильные порывы ветра только усугубляют ситуацию, способствуя еще более быстрому распространению огня.

На Голливудских холмах в Лос-Анджелесе огнем уже было уничтожено более 20 гектаров земли, общая площадь охваченных огнем территорий составляет 406 гектаров.

Из-за этого было эвакуировано более 100 тыс. местных жителей из районов Итон, Херст и Пасифик Палисейдс, где проживает большое количество знаменитостей.

Среди эвакуированных известные актеры и деятели кино, в частности Джейми Ли Кертис, Менди Мур, Джеймс Вудс, Мария Шрайвер и другие.

Что известно о последствиях масштабных лесных пожаров в Калифорнии и новом политическом скандале на фоне этого

Лос-Анджелес и окрестности города очутились в эпицентре масштабных лесных пожаров.

Известно о не менее пяти погибших и более тысячи уничтоженных жилых домов.

Новый приказ об обязательной эвакуации охватывает густонаселенный район и включает некоторые достопримечательности, такие как, в частности, концертный зал Голливуд Боул и театр Долби. Под угрозой эвакуации также находились части Беверли-Гиллз.

Байден объявил регион Калифорнии зоной стихийного бедствия — это позволит выделить федеральное финансирование на временное жилье, ремонт домов, а также недорогие кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь пострадавших.

Школы закрыты, дома и предприятия обесточены, качество воздуха резко ухудшилось, а тысячи перемещенных жителей ищут места в отелях или убежища у друзей и родственников.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе и его окрестностях разрушили, в частности, дома нескольких знаменитостей, среди которых актеры Билли Кристал и Менди Мур, а также наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton Пэрис Гилтон.

Bystander footage captures firefighting planes picking up water from the Pacific Ocean and flying over homes in Los Angeles in an effort to battle wildfires raging in California.



Follow live wildfire updates: https://t.co/8qQjXvwk0g pic.twitter.com/OzdybMCmL2 — ABC News (@ABC) January 8, 2025

Полные экономические последствия очередных пожаров будут понятны только когда пламя удастся локализовать. Но компания AccuWeather Inc. которые могут сгореть.

VIDEO: Firefighters battle blazes as thousands evacuate amid wildfires in Los Angeles.



Firefighters rush to save properties as out-of-control wildfires erupt in Los Angeles, prompting an evacuation call with tens of thousands fleeing their homes pic.twitter.com/yyAACMVBkb — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2025

Между тем на фоне масштабных лесных пожаров сын следующего президента-республиканца Дональда Трампа Трамп-младший начал связывать нехватку ресурсов по тушению пожаров в Лос-Анджелесе с помощью Украины трехлетней давности.

По его словам, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала многие свои запасы Украине.

При этом его заявление поддержал приближенный к Трампу миллиардер Илон Маск.

При этом сам Трамп обвинил в неэффективности работы пожарных служб лично работающего президента Джо Байдена и губернатора Калифорнии Ньюсома.