Саудовский клуб расторг контракт с Неймаром
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Саудовский клуб расторг контракт с Неймаром

Неймар
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Источник:  online.ua

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" официально объявил о расторжении контракта со звездным бразильским игроком Неймаром.

Главные тезисы

  • Саудовский клуб “Аль-Хиляль” досрочно расторг контракт с Неймаром из-за его травмирования и ограниченного участия в матчах.
  • Неймар заработал более 100 млн. евро за период травм, проведя на поле всего 42 минуты в двух играх за клуб.

Что известно о причинах расторжения контракта

На официальном сайте клуба сообщили, что стороны по взаимному согласию досрочно расторгли контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

Всем в "Аль-Хиляле", болельщикам — спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и я желаю, чтобы мы наслаждались лучшими временами на поле вместе. Саудиты, спасибо за то, что подарили мне и моей семье новый дом и новые впечатления. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию и у меня есть друзья на всю жизнь, — отметил Неймар.

"Аль-Хиляль" купил Неймара у французского ПСЖ в 2023 году за 90 млн евро.

Саудовский "Аль-Хиляль" расторг контракт с Неймаром
Неймар

Из-за травмы титулованный бразилец лишь 7 раз выходил на поле во всех турнирах, забив один гол и отдав три голевых передачи.

За весь 2024 год бразильский вингер успел провести на поле всего 42 минуты в двух матчах за саудовский клуб. Большую часть времени звездный футболист находился в лазарете из-за разрыва мениска и травмы крестообразной связки.

Однако 32-летний игрок продолжал получать зарплату по контракту и сумел заработать 101 млн. евро за этот период. Таким образом, за каждую минуту на поле Неймара заплатили 2 миллиона 404 тысячи 762 евро.

Где может продолжить карьеру Неймар

Бразильские СМИ пишут, что Неймар намерена подписать контракт с "Сантосом" на полгода без возможности продления.

В следующем сезоне бразильский футболист планирует вернуться в Европу.

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