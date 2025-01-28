Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" официально объявил о расторжении контракта со звездным бразильским игроком Неймаром.
Главные тезисы
- Саудовский клуб “Аль-Хиляль” досрочно расторг контракт с Неймаром из-за его травмирования и ограниченного участия в матчах.
- Неймар заработал более 100 млн. евро за период травм, проведя на поле всего 42 минуты в двух играх за клуб.
Что известно о причинах расторжения контракта
На официальном сайте клуба сообщили, что стороны по взаимному согласию досрочно расторгли контракт, рассчитанный до лета 2025 года.
"Аль-Хиляль" купил Неймара у французского ПСЖ в 2023 году за 90 млн евро.
Из-за травмы титулованный бразилец лишь 7 раз выходил на поле во всех турнирах, забив один гол и отдав три голевых передачи.
За весь 2024 год бразильский вингер успел провести на поле всего 42 минуты в двух матчах за саудовский клуб. Большую часть времени звездный футболист находился в лазарете из-за разрыва мениска и травмы крестообразной связки.
Однако 32-летний игрок продолжал получать зарплату по контракту и сумел заработать 101 млн. евро за этот период. Таким образом, за каждую минуту на поле Неймара заплатили 2 миллиона 404 тысячи 762 евро.
Где может продолжить карьеру Неймар
Бразильские СМИ пишут, что Неймар намерена подписать контракт с "Сантосом" на полгода без возможности продления.
В следующем сезоне бразильский футболист планирует вернуться в Европу.
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