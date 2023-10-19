Звездный бразилец Неймар получил серьезную травму в матче против Уругвая — видео

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймар серьезно травмировался в матче за национальную команду. Его ожидает длительная реабилитация.
Неймар выбыл из футбола к концу сезона
Бразильская конфедерация футбола сообщила, что у Неймара разорвана связка и мениск левого колена, ему придется пройти через операцию.
31-летний футболист, в августе перешедший в саудовский «Аль-Хилаль» из «Пари Сен-Жермен», получил травму во время отборочного матча чемпионата мира-2026 в Бразилии.
Неймару будет проведена операция «пока не определенную дату».
Во время матча Неймар пытался перехватить мяч у уругвайца Николаса де ла Круса на 44-й минуте, однако упал.
Он призвал медицинскую помощь, после чего оставил стадион на костылях и в бандаже.
Ожидается, что футболист не сможет играть следующие несколько месяцев.
Реакция Неймара на травму
Напомним, что в начале 2023 года Неймар перенес операцию на правой лодыжке, которая потребовала месяцев восстановления.
После этого он покинул "Пари Сен-Жермен", чтобы подписать двухлетнее соглашение с "Аль-Хилалом", где он сыграл только пять игр этого сезона. Арабский клуб заплатил за бразильца 90 млн. евро.
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