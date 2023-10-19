Звездный бразилец Неймар получил серьезную травму в матче против Уругвая — видео

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймар серьезно травмировался в матче за национальную команду. Его ожидает длительная реабилитация.

Неймар выбыл из футбола к концу сезона

Бразильская конфедерация футбола сообщила, что у Неймара разорвана связка и мениск левого колена, ему придется пройти через операцию.

31-летний футболист, в августе перешедший в саудовский «Аль-Хилаль» из «Пари Сен-Жермен», получил травму во время отборочного матча чемпионата мира-2026 в Бразилии.

Неймару будет проведена операция «пока не определенную дату».

Во время матча Неймар пытался перехватить мяч у уругвайца Николаса де ла Круса на 44-й минуте, однако упал.

Он призвал медицинскую помощь, после чего оставил стадион на костылях и в бандаже.

Ожидается, что футболист не сможет играть следующие несколько месяцев.

Реакция Неймара на травму

Это очень грустный момент, самый плохой. Я знаю, что я сильный, но на этот раз моя семья и друзья мне понадобятся еще больше. Это нелегко, пережить травмы и операции, представьте, что вы проходите через все это снова после 4 месяцев восстановления. Я сильно верю… Но я отдаю силу в руки Божии, чтобы он мог обновить мои. Спасибо за сообщение поддержки и любви. Поделиться

É um momento muito triste, o pior.

Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos)

Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado.

Fé eu tenho, até demais …

Mas a força eu entrego nas mãos… pic.twitter.com/H7Rm7elzBA — Neymar Jr (@neymarjr) October 19, 2023

Напомним, что в начале 2023 года Неймар перенес операцию на правой лодыжке, которая потребовала месяцев восстановления.

После этого он покинул "Пари Сен-Жермен", чтобы подписать двухлетнее соглашение с "Аль-Хилалом", где он сыграл только пять игр этого сезона. Арабский клуб заплатил за бразильца 90 млн. евро.