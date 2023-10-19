Зірковий бразилець Неймар отримав серйозну травму у матчі проти Уругваю — відео

Нападник саудівського "Аль-Хіляля" та збірної Бразилії Неймар серйозно травмувався у матчі за національну команду. Його очікує тривала реабілітація.
Неймар вибув з футболу до кінця сезону
Бразильська конфедерація футболу повідомила, що в Неймара розірвана зв'язка та меніск лівого коліна, йому доведеться пройти через операцію.
31-річний футболіст, який у серпні перейшов до саудівського «Аль-Хілаля» з «Парі Сен-Жермен», отримав травму під час відбіркового матчу чемпіонату світу-2026 у Бразилії.
Неймару буде проведена операція з приводу травм у «поки що не визначену дату».
Під час матчу Неймар намагався перехопити м'яч в уругвайця Ніколаса де ла Круса на 44-й хвилині, проте впав.
Він покликав медичну допомогу, після чого залишив стадіон на милицях і в бандажі.
Очікується, що футболіст не зможе грати наступні кілька місяців.
Реакція Неймара на травму
Нагадаємо, що на початку 2023 року Неймар переніс операцію на правій щиколотці, яка потребувала місяців відновлення.
Після цього він покинув «Парі Сен-Жермен», щоб підписати дворічну угоду з «Аль-Хілалом», де він зіграв лише п’ять ігор цього сезону. Арабський клуб заплатив за бразильця 90 млн євро.
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