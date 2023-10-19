Зірковий бразилець Неймар отримав серйозну травму у матчі проти Уругваю — відео

Нападник саудівського "Аль-Хіляля" та збірної Бразилії Неймар серйозно травмувався у матчі за національну команду. Його очікує тривала реабілітація.

Неймар вибув з футболу до кінця сезону

Бразильська конфедерація футболу повідомила, що в Неймара розірвана зв'язка та меніск лівого коліна, йому доведеться пройти через операцію.

31-річний футболіст, який у серпні перейшов до саудівського «Аль-Хілаля» з «Парі Сен-Жермен», отримав травму під час відбіркового матчу чемпіонату світу-2026 у Бразилії.

Неймару буде проведена операція з приводу травм у «поки що не визначену дату».

Під час матчу Неймар намагався перехопити м'яч в уругвайця Ніколаса де ла Круса на 44-й хвилині, проте впав.

Він покликав медичну допомогу, після чого залишив стадіон на милицях і в бандажі.

Очікується, що футболіст не зможе грати наступні кілька місяців.

Реакція Неймара на травму

Це дуже сумний момент, найгірший. Я знаю, що я сильний, але цього разу мої сім’я та друзі мені знадобляться ще більше. Це нелегко пережити травми та операції, уявіть, що ви проходите через все це знову після 4 місяців відновлення. Я сильно вірю… Але я віддаю силу в Божі руки, щоб він міг оновити мої. Дякуємо за повідомлення підтримки та любові. Поширити

É um momento muito triste, o pior.

Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos)

Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado.

Fé eu tenho, até demais …

Mas a força eu entrego nas mãos… pic.twitter.com/H7Rm7elzBA — Neymar Jr (@neymarjr) October 19, 2023

Нагадаємо, що на початку 2023 року Неймар переніс операцію на правій щиколотці, яка потребувала місяців відновлення.

Після цього він покинув «Парі Сен-Жермен», щоб підписати дворічну угоду з «Аль-Хілалом», де він зіграв лише п’ять ігор цього сезону. Арабський клуб заплатив за бразильця 90 млн євро.