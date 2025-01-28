Саудівський футбольний клуб "Аль-Хіляль" офіційно оголосив про розірвання контракту з зірковим бразильським гравцем Неймаром.
Головні тези:
- Саудівський клуб аль-Хіляль оголосив про дострокове розірвання контракту з Неймаром.
- Під час свого короткого перебування у клубі через травми Неймар встиг лише 7 разів вийти на поле, забивши один гол і віддавши три гольові передачі.
- Бразильський футболіст продовжував отримувати зарплату за контрактом, встигнувши заробити 101 мільйон євро за період травмування.
Що відомо про причини розірвання контракту
На офіційному сайті клубу повідомили, що сторони за взаємною згодою достроково розірвали контракт, розрахований до літа 2025 року.
"Аль-Хіляль" купив Неймара у французького ПСЖ у 2023-му році за 90 млн євро.
Через травму титулований бразилець лише 7 разів виходив на поле у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши три гольові передачі.
За весь 2024 рік бразильський вінгер встиг провести на полі лише 42 хвилини у двох матчах за саудівський клуб. Більшу частину часу зірковий футболіст перебував у лазареті через розрив меніска та травму хрестоподібної зв'язки.
Проте 32-річний гравець продовжував отримувати зарплату за контрактом і зумів заробити 101 мільйон євро за цей період. Таким чином, за кожну хвилину на полі Неймару заплатили 2 млн 404 тис 762 євро.
Де може продовжити кар’єру Неймар
Бразильські ЗМІ пишуть, що Неймар має намір підписанти контракт із "Сантосом" на півроку без можливості продовження.
Наступного сезону бразильський футболіст планує повернутись до Європи.
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