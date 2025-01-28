Що відомо про причини розірвання контракту

На офіційному сайті клубу повідомили, що сторони за взаємною згодою достроково розірвали контракт, розрахований до літа 2025 року.

Усім в "Аль-Хілялі", вболівальникам — дякую! Я віддав усі сили, щоб грати, і я бажаю, щоб ми насолоджувалися найкращими часами на полі разом. Саудити, дякую вам за те, що подарували мені та моїй родині новий дім і нові враження. Тепер я знаю справжню Саудівську Аравію і маю друзів на все життя, — зазначив Неймар. Поширити

"Аль-Хіляль" купив Неймара у французького ПСЖ у 2023-му році за 90 млн євро.

Неймар

Через травму титулований бразилець лише 7 разів виходив на поле у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши три гольові передачі.

За весь 2024 рік бразильський вінгер встиг провести на полі лише 42 хвилини у двох матчах за саудівський клуб. Більшу частину часу зірковий футболіст перебував у лазареті через розрив меніска та травму хрестоподібної зв'язки.

Проте 32-річний гравець продовжував отримувати зарплату за контрактом і зумів заробити 101 мільйон євро за цей період. Таким чином, за кожну хвилину на полі Неймару заплатили 2 млн 404 тис 762 євро.

Де може продовжити кар’єру Неймар

Бразильські ЗМІ пишуть, що Неймар має намір підписанти контракт із "Сантосом" на півроку без можливості продовження.

Наступного сезону бразильський футболіст планує повернутись до Європи.