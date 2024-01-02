СБ ООН не хочет обсуждать лишение России полномочий — Кислица

Постоянные члены Совета Безопасности ООН не готовы ни начинать политическую дискуссию по теме лишения Российской Федерации всех полномочий, ни осуществлять практические шаги к этому.

Достижение Украины в ООН в 2023 году

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Голосу Америки" рассказал, что 2023 стал одним из наиболее сложных периодов для Организации Объединенных Наций с момента ее основания.

Недавно я был на встрече франкоязычных послов с генеральным секретарем ООН. И он сказал, что система, созданная в 1945 году, не функционирует в нынешних условиях, и речь идет о необходимости ее реформирования. Но, по словам генсека, следует сохранить принципы, которые закладывались при создании ООН. Поделиться

Кислица считает важным достижением Украины в ООН тот факт, что формула мира, выдвинутая президентом Украины и озвученная на заседании Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, постепенно набирает субстантив.

Шла работа и над вытеснением РФ из ряда главных органов и структур ООН. Очень важно, что удалось не допустить избрание Беларуси в Совет Безопасности. Ведь, по сути, Беларусь является страной, колонизированной Российской Федерацией, поэтому ее избрание в Совет Безопасности стало бы удвоением голоса РФ в Совбезе. Поделиться

Процесс поиска альтернативных кандидатов длился долго, однако Словения выдвинула свою кандидатуру и в итоге была избрана.

Также РФ "выбросили из Международного суда ООН", исключили из исполнительного совета ЮНЕСКО, из Организации по запрещению химического оружия, она не смогла выиграть выборы в Экономический и социальный Совет ООН.

СБ ООН не смог принять ни одного решения по Украине

В то же время Совет Безопасности ООН не смог изменить ситуацию или принять какое-либо субстантивное решение о войне РФ против Украины.

Главная причина состоит в том, что страны-члены Совета Безопасности, а прежде всего постоянные члены Совета Безопасности, продолжают стоять на позиции, что Российская Федерация является полноценным и полноправным членом Совета Безопасности. Они позволяют в Российской Федерации использовать право вето. Они не готовы не только к практическим шагам по лишению Российской Федерации всех полномочий, но даже не готовы начать об этом политическую дискуссию. Поделиться

Кислица отмечает, что даже по поводу конфликта в Газе, Совет Безопасности смог принять решение по открытию новых гуманитарных переходов, а война РФ против Украины остается едва ли не единственной, где никаких решений нет.