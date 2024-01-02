СБ ООН не хочет обсуждать лишение России полномочий — Кислица

Постоянные члены Совета Безопасности ООН не готовы ни начинать политическую дискуссию по теме лишения Российской Федерации всех полномочий, ни осуществлять практические шаги к этому.
Достижение Украины в ООН в 2023 году
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Голосу Америки" рассказал, что 2023 стал одним из наиболее сложных периодов для Организации Объединенных Наций с момента ее основания.
Кислица считает важным достижением Украины в ООН тот факт, что формула мира, выдвинутая президентом Украины и озвученная на заседании Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, постепенно набирает субстантив.
Процесс поиска альтернативных кандидатов длился долго, однако Словения выдвинула свою кандидатуру и в итоге была избрана.
Также РФ "выбросили из Международного суда ООН", исключили из исполнительного совета ЮНЕСКО, из Организации по запрещению химического оружия, она не смогла выиграть выборы в Экономический и социальный Совет ООН.
СБ ООН не смог принять ни одного решения по Украине
В то же время Совет Безопасности ООН не смог изменить ситуацию или принять какое-либо субстантивное решение о войне РФ против Украины.
Кислица отмечает, что даже по поводу конфликта в Газе, Совет Безопасности смог принять решение по открытию новых гуманитарных переходов, а война РФ против Украины остается едва ли не единственной, где никаких решений нет.
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