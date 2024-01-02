РБ ООН не хоче обговорювати позбавлення Росії повноважень — Кислиця

Постійні члени Ради Безпеки ООН не готові ні починати політичну дискусію на тему позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, ні здійснювати практичні кроки до цього.

Досягнення України в ООН в 2023 році

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів, що 2023 рік став одним з найбільш складних періодів для Організації Об'єднаних Націй з моменту її заснування.

Не так давно я був на зустрічі франкомовних послів з генеральним секретарем ООН. І він сказав, що система, яка була створена у 1945 році, не функціонує в теперішних умовах, і йдеться про необхідність її реформування. Але, за словами генсека, потрібно зберегти принципи, які закладалися при створенні ООН. Поширити

Кислиця вважає важливим досягненням України в ООН той факт, що формула миру, яка була висунута президентом України і озвучена на засіданні Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї, поступово набирає субстантиву.

Йшла робота і над витісненням Російської Федерації з низки ключових органів і структур ООН. Дуже важливо, що вдалося не допустити обрання Білорусі до Ради Безпеки. Адже, по суті, Білорусь є країною, яка колонізована Російською Федерацією, тому її обрання до Ради Безпеки стало б подвоєнням голосу РФ у Раді безпеки. Поширити

Процес пошуку альтернативних кандидатів тривав довго проте Словенія висунула свою кандидатуру та у підсумку була обрана.

Також РФ "викинули з Міжнародного суду ООН", виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО, з Організації з заборони хімічної зброї, вона не змогла виграти вибори до Економічної та соціальної Ради ООН.

РБ ООН не змогла ухвалити жодного рішення щодо України

Водночас Рада Безпеки ООН не змогла змінити ситуацію або ухвалити будь-яке субстантивне рішення щодо війни РФ проти України.

Головна причина – це те, що країни-члени Ради Безпеки, а передусім постійні члени Ради Безпеки, продовжують стояти на позиції, що Російська Федерація є повноцінним та повноправним членом Ради Безпеки. Вони дозволяють Російській Федерації використовувати право вето. Вони не готові не тільки до практичних кроків щодо позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, а навіть не готові розпочати про це політичну дискусію. Поширити

Кислиця зазначає, що навіть щодо конфлікту у Газі, Рада Безпеки спромоглася ухвалити рішення по відкриттю нових гуманітарних переходів, а війна РФ проти України залишається чи не єдиною, де жодних рішень немає.