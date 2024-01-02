РБ ООН не хоче обговорювати позбавлення Росії повноважень — Кислиця

Постійні члени Ради Безпеки ООН не готові ні починати політичну дискусію на тему позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, ні здійснювати практичні кроки до цього.
Досягнення України в ООН в 2023 році
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів, що 2023 рік став одним з найбільш складних періодів для Організації Об'єднаних Націй з моменту її заснування.
Кислиця вважає важливим досягненням України в ООН той факт, що формула миру, яка була висунута президентом України і озвучена на засіданні Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї, поступово набирає субстантиву.
Процес пошуку альтернативних кандидатів тривав довго проте Словенія висунула свою кандидатуру та у підсумку була обрана.
Також РФ "викинули з Міжнародного суду ООН", виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО, з Організації з заборони хімічної зброї, вона не змогла виграти вибори до Економічної та соціальної Ради ООН.
РБ ООН не змогла ухвалити жодного рішення щодо України
Водночас Рада Безпеки ООН не змогла змінити ситуацію або ухвалити будь-яке субстантивне рішення щодо війни РФ проти України.
Кислиця зазначає, що навіть щодо конфлікту у Газі, Рада Безпеки спромоглася ухвалити рішення по відкриттю нових гуманітарних переходів, а війна РФ проти України залишається чи не єдиною, де жодних рішень немає.
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