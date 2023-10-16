Сборная Украины одержала победу над Англией в отборе на молодежное Евро-2025

В первом тайме матча Украина смогла получить преимущество в два гола. Второй тайм активнее начали английские футболисты и сравняли счет, но сборная Украины забила третий гол.

Украина победила Англию

Молодежная сборная Украины по футболу одержала третью победу в квалификации на Евро-2025. "Сине-желтые" в третьем матче отбора обыграли Англию со счетом 3:2.

К очному противостоянию в третьем туре отбора на молодежный чемпионат Европы Англия и Украина подошли в статусе лидеров группы F. Обе сборные в предыдущих поединках квалификации набрали по шесть очков, однако англичане занимали первое место благодаря дополнительным показателям.

В первом тайме Украина смогла получить преимущество в два гола. Сначала Назар Волошин на 31 минуте воспользовался передачей Максима Брагару и вывел "сине-желтых" вперед. Еще через 12 минут Олег Очеретько удвоил преимущество украинцев.

На перерыв команды ушли при счете 2:0 и с преимуществом Украины.

Второй тайм активнее начали английские футболисты, организовавшие несколько опасных моментов у ворот Руслана Нещерета. Один из них завершился голевым ударом нападающего "Челси" Нони Мадуэке на 67-й минуте.

На 89-й минуте Англия смогла сравнять счет благодаря голу Чарли Крессвеллу, установившему счет 2:2.

В компенсированное время нападающий "Руха" Илья Квасница вырвал победу для Украины – 3:2.

После победы над Англией Украина набрала девять очков и вышла на первое место группы F. Этим результатом "сине-желтые" прервали победную серию англичан, насчитывавшую восемь матчей подряд.

Молодежная сборная Украины по отбору на Евро-2025: что известно

Прямые путевки на Евро-2025 получат только победители групп и три лучших команды, которые займут вторые места. Еще три пропуска на Евро достанутся победителям плей-офф, в котором будут играть еще шесть команд, финиширующих вторыми в своих квалификационных группах.

Летом 2023 года Украина U21 во второй раз добралась до полуфинала Евро и завоевала историческую путевку на олимпийский футбольный турнир-2024.

2023 в отборе на Евро-2025 молодежная сборная Украины завершит в ноябре матчами против Люксембурга и Азербайджана.