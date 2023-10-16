Збірна України здобула перемогу над Англією у відборі на молодіжне Євро-2025

У першому таймі матчу Україна змогла здобути перевагу в два голи. Другий тайм активніше розпочали англійські футболісти та зрівняли рахунок, але збірна України забила третій гол.

Україна перемогла Англію

Молодіжна збірна України з футболу здобула третю перемогу у кваліфікації на Євро-2025. "Синьо-жовті" у третьому матчі відбору обіграли Англію з рахунком 3:2.

До очного протистояння у третьому турі відбору на молодіжний чемпіонат Європи Англія та Україна підійшли у статусі лідерів групи F. Обидві збірні у попередніх поєдинках кваліфікації набрали по шість очок, однак англійці займали перше місце завдяки додатковим показникам.

У першому таймі Україна змогла здобути перевагу в два голи. Спочатку Назар Волошин на 31-й хвилині скористався передачею Максима Брагару та вивів "синьо-жовтих" вперед. Ще через 12 хвилин Олег Очеретько подвоїв перевагу українців.

На перерву команди пішли за рахунку 2:0 та з перевагою України.

Другий тайм активніше розпочали англійські футболісти, які організували кілька небезпечних моментів біля воріт Руслана Нещерета. Один з них завершився гольовим ударом нападника "Челсі" Ноні Мадуеке на 67-й хвилині.

На 89-й хвилині Англія змогла зрівняти рахунок завдяки голу Чарлі Крессвелла, який встановив рахунок 2:2.

У компенсований час нападник "Руха" Ілля Квасниця вирвав перемогу для України - 3:2.

Після перемоги над Англією Україна набрала дев'ять очок та вийшла на перше місце групи F. Цим результатом "синьо-жовті" перервали переможну серію англійців, яка налічувала вісім матчів поспіль.

Молодіжна збірна України у відборі на Євро-2025: що відомо

Прямі путівки на Євро-2025 отримають лише переможці груп та три найкращі команди, що посядуть другі місця. Ще три перепустки на Євро дістануться переможцям плей-оф, у якому гратимуть ще шість команд, які фінішують другими у своїх кваліфікаційних групах.

Влітку 2023 року Україна U21 вдруге дісталася півфіналу Євро та здобула історичну путівку на олімпійський футбольний турнір-2024.

2023 рік у відборі на Євро-2025 молодіжна збірна України завершить у листопаді матчами проти Люксембурга та Азербайджану.