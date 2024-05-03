Сборная Украины сенсационно выиграла Дивизион IB ЧМ-2024 по хоккею
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Сборная Украины сенсационно выиграла Дивизион IB ЧМ-2024 по хоккею

Федерация хоккея Украины
Хоккей
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Украинцы выиграли у литовцев на Чемпионате мира по хоккею и вернулись в дивизион 1А ЧМ.

Сборная Украины по хоккею победила Литву

Национальная команда Украины по хоккею обыграла сборную Литвы и выиграла Дивизион IB Чемпионата мира 2024 года.

Об этом сообщает Федерация хоккея Украины со ссылкой на исход поединка.

Чемпион мира-2024, Дивизион IB, 5-й тур

Литва — Украина — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: Норейка, 57:11 — Трахт, 09:19, 30:56, Денискин, 53:54, Пересунько, 57:51

"Сине-желтые" завладели инициативой в дебюте. Мощный старт украинской сборной заставил литовцев обороняться на грани фола, так что к экватору первого периода хозяева дважды оказывались в меньшинстве. Украина реализовала второе численное преимущество — Трахт получил передачу в левой зоне вбрасывания и мощно бросил в ближнюю девятку.

Балтийцы очнулись под занавесом стартовой 20-минутки. Сборная Литвы на время даже зажала украинцев на собственной половине. Однако превратить контроль над игровой ситуацией в заброшенные шайбы литовской команде не удалось. Со стартом второго периода сборная Украины сумела выровнять положение.

На ледовой площадке заметно прибавилось силовой борьбы, а количество бросков от обеих команд уменьшилось. Но при таком происходящем команда Дмитрия Христича сумела удвоить преимущество. После выигранного вбрасывания Сисак прострелил от левого борта, а Трахт из "пятака" в касание отправил шайбу под перекладину.

В финальном периоде "сине-желтые" не прижимались к своим воротам. По количеству остроты в чужих зонах команды долгое время шли нога в ногу. Но постепенно сборная Украины заиграла активнее — Денискину ценой фола сорвали свидание с голкипером. Реализовал большинство сам пострадавший, мощно бросив со средней дистанции.

Литва еще сумела размочить счет. Когда Андрейков оказался на скамье штрафников, тренер балтийцев снял вратаря и выпустил шестого полевого. В формате 6 на 4 численное преимущество хозяев реализовал Норейко. Впрочем, еще один подобный трюк литовской сборной не удался — украинцы перехватили шайбу, а Пересунько хладнокровно расписался в пустых воротах, установив окончательный результат.

Результаты хоккейной сборной Украины на чемпионатах мира

"Сине-желтые" покинули элитный дивизион в 2008 году. Во втором по рангу — Дивизионе IA — выступали в 2010, 2012, 2014-2015 и 2017 гг. На ЧМ-2017, который принимал Киев, заняли последнее место, потерпев пяти поражений в пяти турах.

С этого времени сборная Украины не могла вернуться во второй эшелон чемпионата мира. Ближайшая к повышению в классе национальная команда была в прошлом году. На турнире в Эстонии "сине-желтые" финишировали вторыми после сборной Японии с рекордом 3 победы, 2 поражения.

На ЧМ-2025 Украина будет соревноваться с пятью сборными. Две лучшие команды секстета поднимутся в элиту хоккея, а самая плохая сборная вылетит в Дивизион IB.

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