Сборная Украины сенсационно выиграла Дивизион IB ЧМ-2024 по хоккею

Украинцы выиграли у литовцев на Чемпионате мира по хоккею и вернулись в дивизион 1А ЧМ.
Сборная Украины по хоккею победила Литву
Национальная команда Украины по хоккею обыграла сборную Литвы и выиграла Дивизион IB Чемпионата мира 2024 года.
Об этом сообщает Федерация хоккея Украины со ссылкой на исход поединка.
Чемпион мира-2024, Дивизион IB, 5-й тур
Литва — Украина — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Шайбы: Норейка, 57:11 — Трахт, 09:19, 30:56, Денискин, 53:54, Пересунько, 57:51
Балтийцы очнулись под занавесом стартовой 20-минутки. Сборная Литвы на время даже зажала украинцев на собственной половине. Однако превратить контроль над игровой ситуацией в заброшенные шайбы литовской команде не удалось. Со стартом второго периода сборная Украины сумела выровнять положение.
На ледовой площадке заметно прибавилось силовой борьбы, а количество бросков от обеих команд уменьшилось. Но при таком происходящем команда Дмитрия Христича сумела удвоить преимущество. После выигранного вбрасывания Сисак прострелил от левого борта, а Трахт из "пятака" в касание отправил шайбу под перекладину.
В финальном периоде "сине-желтые" не прижимались к своим воротам. По количеству остроты в чужих зонах команды долгое время шли нога в ногу. Но постепенно сборная Украины заиграла активнее — Денискину ценой фола сорвали свидание с голкипером. Реализовал большинство сам пострадавший, мощно бросив со средней дистанции.
Результаты хоккейной сборной Украины на чемпионатах мира
"Сине-желтые" покинули элитный дивизион в 2008 году. Во втором по рангу — Дивизионе IA — выступали в 2010, 2012, 2014-2015 и 2017 гг. На ЧМ-2017, который принимал Киев, заняли последнее место, потерпев пяти поражений в пяти турах.
На ЧМ-2025 Украина будет соревноваться с пятью сборными. Две лучшие команды секстета поднимутся в элиту хоккея, а самая плохая сборная вылетит в Дивизион IB.
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