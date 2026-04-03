СБС уничтожили ЗРК "Бук-М1" на оккупированной Луганской области — видео

"Птицы Мадяра" уничтожили ЗРК «Бук-М1», цистерны с топливом и склады в ТОТ Луганской обл. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
Главные тезисы
- Специальные боевые отряды СБС уничтожили самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на оккупированной Луганской области.
- Были также уничтожены цистерны с топливом и склады в разных районах Луганской области по сообщению командующего Роберта "Мадяра" Бровди.
СБС зажгли новую "бавовну" на оккупированной Луганщине
Птицы 9 бата «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадяра» в ночь на 3 апреля обнаружили и уничтожили самоходный зенитно-ракетный комплекс средней дальности «Бук-М1» вблизи нп Любимовка, в ТОТ Луганской обл.
Цистерны с топливом уничтожены в р-не нп Щотово, в ТОТ Луганской области. Склады МТЗ- в нп Вальяновское, в ТОТ Луганской обл.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-