СБС уничтожили ЗРК "Бук-М1" на оккупированной Луганской области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы беспилотных систем
Бук
"Птицы Мадяра" уничтожили ЗРК «Бук-М1», цистерны с топливом и склады в ТОТ Луганской обл. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Главные тезисы

  • Специальные боевые отряды СБС уничтожили самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на оккупированной Луганской области.
  • Были также уничтожены цистерны с топливом и склады в разных районах Луганской области по сообщению командующего Роберта "Мадяра" Бровди.

СБС зажгли новую "бавовну" на оккупированной Луганщине

Птицы 9 бата «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадяра» в ночь на 3 апреля обнаружили и уничтожили самоходный зенитно-ракетный комплекс средней дальности «Бук-М1» вблизи нп Любимовка, в ТОТ Луганской обл.

Эта советская эпоха самоходная приблуда предназначена для борьбы с маневренными аэродинамическими целями, в том числе на сверхмалых высотах (от 30 метров), что не спасло комплекс от незабываемой последней встречи с свободолюбивой украинской Птицей с боевой частью 60-100 кг.

Цистерны с топливом уничтожены в р-не нп Щотово, в ТОТ Луганской области. Склады МТЗ- в нп Вальяновское, в ТОТ Луганской обл.

