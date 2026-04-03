СБС знищили ЗРК "Бук-М1" на окупованій Луганщині — відео
СБС знищили ЗРК "Бук-М1" на окупованій Луганщині — відео

“Птахи Мадяра” знищили ЗРК «Бук-М1», цистерни з паливом та склади у ТОТ Луганської обл. Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Головні тези:

  • Спеціальні бойові загони СБС знищили самохідний зенітно-ракетний комплекс “Бук-М1” на окупованій Луганщині.
  • За даними командувача Роберта “Мадяра” Бровді, також були знищені цистерни з паливом та склади у різних районах Луганської області.

СБС запалили нову “бавовну” на окупованій Луганщині

Птахи 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра» у ніч на 3 квітня виявили та знищили самохідний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності «Бук-М1» поблизу нп Любимівка, у ТОТ Луганської обл.

Ця радянських часів самохідна приблуда призначена для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями, в тому числі на надмалих висотах (від 30 метрів), що не врятувало комплекс від незабутньої останньої зустрічі з волелюбним українським Птахом з боєвою частиною 60-100 кг.

Цистерни з паливом знищені в р-ні нп Щотове, у ТОТ Луганської області. Склади МТЗ- у нп Вальянівське, у ТОТ Луганської обл.

