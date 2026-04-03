“Птахи Мадяра” знищили ЗРК «Бук-М1», цистерни з паливом та склади у ТОТ Луганської обл. Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.
Головні тези:
- Спеціальні бойові загони СБС знищили самохідний зенітно-ракетний комплекс “Бук-М1” на окупованій Луганщині.
- За даними командувача Роберта “Мадяра” Бровді, також були знищені цистерни з паливом та склади у різних районах Луганської області.
СБС запалили нову “бавовну” на окупованій Луганщині
Птахи 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра» у ніч на 3 квітня виявили та знищили самохідний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності «Бук-М1» поблизу нп Любимівка, у ТОТ Луганської обл.
Цистерни з паливом знищені в р-ні нп Щотове, у ТОТ Луганської області. Склади МТЗ- у нп Вальянівське, у ТОТ Луганської обл.
