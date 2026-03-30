Сексуальные преступления против детей — правоохранители разоблачили двух монахов Московского патриархата

В Харькове двум представителям УПЦ МП сообщили о подозрении в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.
Главные тезисы
- Двое монахов Московского патриархата в Харькове под подозрением в сексуальных преступлениях против детей.
- Один из обвиняемых насиловал несовершеннолетних под видом угощения сладостями и алкоголя для лишения сопротивления.
По данным следствия, 52-летний рясофорный монах, отвечавший за приготовление выпечки, приглашал девочек домой под предлогом угощения сладостями.
Обнаженных девушек он фотографировал и снимал на видео. Порнографию хранил в своем телефоне.
Правоохранители задержали монаха и сообщили ему о подозрении по фактам изготовления и хранения детской порнографии.
В ходе следствия одна из 14-летних девушек рассказала, что систематически подвергалась сексуальным действиям со стороны мужчины. Она утверждала, что подозреваемый напоил ее алкоголем, чтобы она не могла сопротивляться.
После проведения необходимых экспертных исследований будет решаться вопрос дополнительной правовой квалификации.
Рясофорного монаха заключили под стражу с правом залога 998 400 грн, священнослужителю суд назначил домашний арест.
Прокуратура обжалует решение и потребует обоих безальтернативного содержания под стражей.
Больше по теме
