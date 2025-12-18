"Смелость не терпеть насилие". Супругов-насильников из Закарпатья осудили за издевательство над 12-летней дочерью

Тячевский районный суд Закарпатской области Украины объявил приговор местной жительнице и ее мужу, которые систематически насиловали 12-летнюю дочь и записывали это на видео. Матери ребенка назначили 15 лет лишения свободы, а отчиму – пожизненное заключение. О важности этого судебного решения по подобным резонансным делам отметила общественный деятель, писательница, журналистка Елена Пшеничная.
Главные тезисы
- Судебное решение о насильниках в Закарпатье является важным шагом в защите прав детей.
- Общественная поддержка и внимание к подобным делам играют ключевую роль в обеспечении безопасности детей.
- История смелости девочки заявить о насилии вдохновляет других на решительные действия.
Смелость одной девочки не была напрасной.
Елена Пшеничная отметила, что это "Закарпатское дело № 2" стало возможным благодаря "Закарпатскому делу № 1".
Пшеничная отметила, что впервые писала по делу об изнасиловании несовершеннолетней тремя ее несовершеннолетними соседями и абсолютно аморальном приговоре Воловецкого суда 26 марта 2023 года.
Через несколько дней удалось разогнать цунами общественной огласки и дотянуться до всех, к кому только смогли. А дальше вы знаете. Эта история длилась два года — прошла все возможные и невозможные круги судебного ада и завершилась приговором всем трем — шесть лет лишения свободы. Они сидят.
29 марта 2023 года, ровно на четвертый день безумной общественной огласки в полицию другого района Закарпатья обратилась 12-летняя девочка, которая увидела в инстаграмме огласку дела в Воловце и поверила, что справедливость возможна.
Елена Пшеничная уверена: два года регулярных поездок группы лучших адвокатов на Закарпатье и каждый раз их «битва» там не была напрасной.
Все наши с вами колотушки во все возможные колокола, тысячи репостов, внимательная слежка за процессом — не напрасны. Все это не напрасно, потому что еще один ребенок нашел в себе смелость заявить о страшном преступлении относительно себя, остановить ад изнасилований, пройти весь путь следственных действий и судебного процесса и сегодня получил подтверждение, что справедливость существует. Надо только решиться.
Пшеничная верит, что дети, ранее молча терпевшие насилие, часто в семье, найдут в себе эту смелость и тоже смогут сказать о преступлении, чтобы им помогло общество.
