"Смелость не терпеть насилие". Супругов-насильников из Закарпатья осудили за издевательство над 12-летней дочерью

Тячевский районный суд Закарпатской области Украины объявил приговор местной жительнице и ее мужу, которые систематически насиловали 12-летнюю дочь и записывали это на видео. Матери ребенка назначили 15 лет лишения свободы, а отчиму – пожизненное заключение. О важности этого судебного решения по подобным резонансным делам отметила общественный деятель, писательница, журналистка Елена Пшеничная.

Смелость одной девочки не была напрасной.

Елена Пшеничная отметила, что это "Закарпатское дело № 2" стало возможным благодаря "Закарпатскому делу № 1".

Сегодня Тячевский районный суд вынес приговор по делу о систематическом изнасиловании и фото и видеофиксации этих изнасилований несовершеннолетней девочки ее отчимом и… матерью. Отчим получил пожизненное. Мать — 15 лет… Я хочу говорить о том, без чего, возможно, этого приговора никогда бы не было, или он появился бы позже. Елена Пшеничная Общественная деятельница

Пшеничная отметила, что впервые писала по делу об изнасиловании несовершеннолетней тремя ее несовершеннолетними соседями и абсолютно аморальном приговоре Воловецкого суда 26 марта 2023 года.

Через несколько дней удалось разогнать цунами общественной огласки и дотянуться до всех, к кому только смогли. А дальше вы знаете. Эта история длилась два года — прошла все возможные и невозможные круги судебного ада и завершилась приговором всем трем — шесть лет лишения свободы. Они сидят.

29 марта 2023 года, ровно на четвертый день безумной общественной огласки в полицию другого района Закарпатья обратилась 12-летняя девочка, которая увидела в инстаграмме огласку дела в Воловце и поверила, что справедливость возможна.

Ребенок пришел в полицию и рассказал, что его несколько лет системно насилует отчим и… мама. Я писала об этом 30.03.2023, но без деталей. Теперь есть решение суда. Есть детали. Они страшны. Но это сообщение — о другом. О том, что смелость одной девочки и ее семьи несмотря на давление односельчан — не была напрасной. Поделиться

Елена Пшеничная уверена: два года регулярных поездок группы лучших адвокатов на Закарпатье и каждый раз их «битва» там не была напрасной.

Все наши с вами колотушки во все возможные колокола, тысячи репостов, внимательная слежка за процессом — не напрасны. Все это не напрасно, потому что еще один ребенок нашел в себе смелость заявить о страшном преступлении относительно себя, остановить ад изнасилований, пройти весь путь следственных действий и судебного процесса и сегодня получил подтверждение, что справедливость существует. Надо только решиться.

Пшеничная верит, что дети, ранее молча терпевшие насилие, часто в семье, найдут в себе эту смелость и тоже смогут сказать о преступлении, чтобы им помогло общество.