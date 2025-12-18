"Сміливість не терпіти насильство". Подружжя ґвалтівників із Закарпаття засудили за знущання над 12-річною донькою

Тячівський районний суд Закарпатської області України оголосив вирок місцевій мешканці та її чоловіку, які систематично ґвалтували 12-річну доньку і записували це на відео. Матері дитини призначили 15 років позбавлення волі, а вітчиму – довічне ув’язнення. Про важливість цього судового рішення у подібних резонансних справах зазначила громадська діячка, письменниця, журналістка Олена Пшенична.

Сміливість однієї дівчинки не була даремною — Пшенична

Олена Пшенична зауважила, що ця “Закарпатська справа № 2” стала можливою завдяки “Закарпатській справі № 1”.

Сьогодні Тячівський районний суд виніс вирок у справі про систематичне зґвалтування й фото й відео фіксацію цих зґвалтувань неповнолітньої дівчинки її вітчимом і… матірʼю. Вітчим отримав довічне. Мати — 15 років… Я хочу говорити про те, без чого, можливо, цього вироку ніколи б не було, або він з’явився б значно пізніше. Олена Пшенична Громадська діячка

Пшенична зауважила, що вперше писала щодо справи про зґвалтування неповнолітньої трьома її неповнолітніми сусідами та абсолютно аморальний вирок Воловецького суду 26 березня 2023 року.

За кілька днів вдалося розігнати цунамі суспільного розголосу і дотягнутися до всіх, до кого тільки змогли. А далі ви знаєте. Ця історія тривала два роки — пройшла всі можливі й неможливі кола судового пекла та завершилася вироком усім трьом — шість років позбавлення волі. Вони сидять.

29 березня 2023 року, рівно на четвертий день шаленого суспільного розголосу до поліції іншого району Закарпаття звернулася 12-річна на той час дівчинка, яка побачила в інстаграмі розголос справи у Воловці й повірила, що справедливість можлива.

Дитина прийшла до поліції й розповіла, що її кілька років системно ґвалтує вітчим і… мама. Я писала про це 30.03.2023 року, але без деталей. Тепер є рішення суду. Є деталі. Вони страшні. Але цей допис — про інше. Про те, що сміливість однієї дівчинки та її родини попри шалений тиск односельців — не була даремною.

Олена Пшенична впевнена: два роки регулярних поїздок групи найкращих адвокатів на Закарпаття і щоразу їхня «битва» там — не були даремними.

Усі наші з вами калатання в усі можливі дзвони, тисячі репостів, пильне стеження за процесом — не були даремними. Усе це не було даремним, бо ще одна дитина знайшла в собі сміливість заявити про страшний злочин щодо себе, зупинити пекло зґвалтувань, пройти весь шлях слідчих дій і судового процесу й сьогодні отримала підтвердження, що справедливість існує. Треба лише наважитися.

Пшенична вірить, що діти, які раніше мовчки терпіли насильство, часто в родині, знайдуть у собі цю сміливість і теж зможуть сказати про злочин, щоб їм допомогло суспільство.