Сексуальні злочини проти дітей — правоохоронці викрили двох ченців Московського патріархату

У Харкові двом представникам УПЦ МП повідомили про підозру у сексуальних злочинах проти неповнолітніх.

За даними слідства, 52-річний рясофорний чернець, який відповідав за приготування випічки, запрошував дівчаток додому під приводом частування солодощами.

Після пригощання чоловік примушував їх іти до ванної кімнати, роздягатися та приймати душ.

Оголених дівчат він фотографував та знімав на відео. Порнографію зберігав у власному телефоні.

Правоохоронці затримали монаха та повідомили йому про підозру за фактами виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

Під час слідства одна з 14-річних дівчат розповіла, що систематично піддавалася сексуальним діям з боку чоловіка. Вона стверджувала, що підозрюваний напоював її алкоголем, аби вона не могла чинити опір.

Після проведення необхідних експертних досліджень вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації.

Крім того, 24-річний ієромонах тієї ж церкви, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, заманив 14-річну дівчину до підвалу однієї з монастирських будівель. Там він, маніпулюючи дитячою довірою, вчинив із потерпілою сексуальні дії у неприродний спосіб. Йому вручили підозру за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України.

Рясофорного ченця взяли під варту з правом застави 998 400 грн, священнослужителю суд призначив домашній арешт.