Сексуальні злочини проти дітей — правоохоронці викрили двох ченців Московського патріархату

У Харкові двом представникам УПЦ МП повідомили про підозру у сексуальних злочинах проти неповнолітніх.
Головні тези:
- Один з ченців гвалтував неповнолітніх, запрошуючи їх додому під приводом частування солодощами.
- Систематичні сексуальні дії проти 14-річної дівчини відбувалися під впливом алкоголю, аби вона не могла чинити опір.
Ченці Московського патріархату у Харкові гвалтували неповнолітніх
За даними слідства, 52-річний рясофорний чернець, який відповідав за приготування випічки, запрошував дівчаток додому під приводом частування солодощами.
Оголених дівчат він фотографував та знімав на відео. Порнографію зберігав у власному телефоні.
Правоохоронці затримали монаха та повідомили йому про підозру за фактами виготовлення та зберігання дитячої порнографії.
Під час слідства одна з 14-річних дівчат розповіла, що систематично піддавалася сексуальним діям з боку чоловіка. Вона стверджувала, що підозрюваний напоював її алкоголем, аби вона не могла чинити опір.
Після проведення необхідних експертних досліджень вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації.
Рясофорного ченця взяли під варту з правом застави 998 400 грн, священнослужителю суд призначив домашній арешт.
Прокуратура оскаржить рішення і вимагатиме для обох безальтернативного тримання під вартою.
