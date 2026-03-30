Сексуальні злочини проти дітей — правоохоронці викрили двох ченців Московського патріархату
Категорія
Україна
Дата публікації

Сексуальні злочини проти дітей — правоохоронці викрили двох ченців Московського патріархату

Офіс Генерального прокурора
ченець

У Харкові двом представникам УПЦ МП повідомили про підозру у сексуальних злочинах проти неповнолітніх.

Головні тези:

  • Один з ченців гвалтував неповнолітніх, запрошуючи їх додому під приводом частування солодощами.
  • Систематичні сексуальні дії проти 14-річної дівчини відбувалися під впливом алкоголю, аби вона не могла чинити опір.

Ченці Московського патріархату у Харкові гвалтували неповнолітніх

За даними слідства, 52-річний рясофорний чернець, який відповідав за приготування випічки, запрошував дівчаток додому під приводом частування солодощами.

Після пригощання чоловік примушував їх іти до ванної кімнати, роздягатися та приймати душ.

Оголених дівчат він фотографував та знімав на відео. Порнографію зберігав у власному телефоні.

Правоохоронці затримали монаха та повідомили йому про підозру за фактами виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

Під час слідства одна з 14-річних дівчат розповіла, що систематично піддавалася сексуальним діям з боку чоловіка. Вона стверджувала, що підозрюваний напоював її алкоголем, аби вона не могла чинити опір.

Після проведення необхідних експертних досліджень вирішуватиметься питання щодо додаткової правової кваліфікації.

Крім того, 24-річний ієромонах тієї ж церкви, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заманив 14-річну дівчину до підвалу однієї з монастирських будівель. Там він, маніпулюючи дитячою довірою, вчинив із потерпілою сексуальні дії у неприродний спосіб. Йому вручили підозру за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України.

Рясофорного ченця взяли під варту з правом застави 998 400 грн, священнослужителю суд призначив домашній арешт.

Прокуратура оскаржить рішення і вимагатиме для обох безальтернативного тримання під вартою.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Командування армії РФ схвалює сексуальне насильство проти громадян України — NYT
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС ввів санкції проти військових РФ за насильство над українськими жінками
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
суд

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?