Сергей Притула объяснил феномен Ольги Фреймут

Известный волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула откровенно признался, как и чем его с Александром Педаном смогла покорить Ольга Фреймут на кастинге на утреннее шоу "Подъем".
Главные тезисы
- То, что в следующее мгновение скажет Фреймут, невозможно спрогнозировать.
- По мнению Притулы, искренность и непредсказуемость стали залогом успеха Ольги.
Ольга Фреймут максимально непредсказуема
Что важно понимать, для талантливой девушки именно утреннее шоу "Подъем" стало настоящим билетом в большой украинский шоубизнес.
По словам Притулы, они вместе с Педаном были привлечены к кастингу и сыграли решающую роль в том, что выбрали именно Олю.
По словам бывшего телевидящего, ему очень просто впомнить момент, который сделал Фреймут абсолютной фавориткой.
