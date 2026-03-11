Сергей Притула объяснил феномен Ольги Фреймут

Известный волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула откровенно признался, как и чем его с Александром Педаном смогла покорить Ольга Фреймут на кастинге на утреннее шоу "Подъем".

Ольга Фреймут максимально непредсказуема

Что важно понимать, для талантливой девушки именно утреннее шоу "Подъем" стало настоящим билетом в большой украинский шоубизнес.

По словам Притулы, они вместе с Педаном были привлечены к кастингу и сыграли решающую роль в том, что выбрали именно Олю.

Мы с Педаном были среди тех, кто выбирал. Конечно, мнение продюсеров учитывалось. Она взяла нас непредсказуемостью в том, что она скажет через следующие 2 секунды, — объяснил Притула. Поделиться

По словам бывшего телевидящего, ему очень просто впомнить момент, который сделал Фреймут абсолютной фавориткой.