Сергей Притула объяснил феномен Ольги Фреймут
Сергей Притула объяснил феномен Ольги Фреймут

Ольга Фреймут максимально непредсказуема
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Известный волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула откровенно признался, как и чем его с Александром Педаном смогла покорить Ольга Фреймут на кастинге на утреннее шоу "Подъем".

Главные тезисы

  • То, что в следующее мгновение скажет Фреймут, невозможно спрогнозировать.
  • По мнению Притулы, искренность и непредсказуемость стали залогом успеха Ольги.

Ольга Фреймут максимально непредсказуема

Что важно понимать, для талантливой девушки именно утреннее шоу "Подъем" стало настоящим билетом в большой украинский шоубизнес.

По словам Притулы, они вместе с Педаном были привлечены к кастингу и сыграли решающую роль в том, что выбрали именно Олю.

Мы с Педаном были среди тех, кто выбирал. Конечно, мнение продюсеров учитывалось. Она взяла нас непредсказуемостью в том, что она скажет через следующие 2 секунды, — объяснил Притула.

По словам бывшего телевидящего, ему очень просто впомнить момент, который сделал Фреймут абсолютной фавориткой.

Мы обсуждали, что в какой-то азиатской стране на фестивале несут в большом золотом сундуке зуб Будды. И мы что-то дальше начали рассказывать, а Оля и говорит: "Интересно, а там есть кариес?". И я такой: "Ого" (смеется). Интересное мышление, собственно, потому и была сделана птичка напротив ее фамилии, — рассказал волонтер.

