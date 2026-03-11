Сергій Притула пояснив феномен Ольги Фреймут
Відомий волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула відверто зізнався, як та чим його з Олександром Педаном змогла підкорити Ольга Фреймут під час кастингу на ранкове шоу "Підйом". 

Головні тези:

  • Те, що наступної миті скаже Фреймут, неможливо спрогнозувати.
  • На переконання Притули, щирість та непередбачуваність стали запорукою успіху для Ольги.

Ольга Фреймут максимально непередбачувана

Що важливо розуміти, для талановитої дівчини саме ранкове шоу "Підйом" стало справжнім квитком у великий український шоубізнес.

За словами Притули, вони разом з Педаном були залучені до кастингу й зіграли вирішальну роль в тому, що обрали саме Олю.

Ми з Педаном були серед тих, хто обирав. Звичайно, думка продюсерів враховувалася. Вона взяла нас непередбачуваністю в тому, що вона скаже через наступні 2 секунди, — поясвнив Притула.

За словами колишнього телевидучого, йому дуже просто пригадати момент, який зробив Фреймут абсолютною фавориткою.

Ми обговорювали, що в якійсь азійській країні на фестивалі несуть у великій золотій скрині зуб Будди. І ми щось далі почали розказувати, а Оля і каже: "Цікаво, а там є карієс?". І я такий: "Ого" (сміється). Цікаве мислення, власне, тому і було зроблено пташечку навпроти її прізвища, — розповів волонтер.

