Сергій Притула пояснив феномен Ольги Фреймут

Відомий волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула відверто зізнався, як та чим його з Олександром Педаном змогла підкорити Ольга Фреймут під час кастингу на ранкове шоу "Підйом".

Ольга Фреймут максимально непередбачувана

Що важливо розуміти, для талановитої дівчини саме ранкове шоу "Підйом" стало справжнім квитком у великий український шоубізнес.

За словами Притули, вони разом з Педаном були залучені до кастингу й зіграли вирішальну роль в тому, що обрали саме Олю.

Ми з Педаном були серед тих, хто обирав. Звичайно, думка продюсерів враховувалася. Вона взяла нас непередбачуваністю в тому, що вона скаже через наступні 2 секунди, — поясвнив Притула. Поширити

За словами колишнього телевидучого, йому дуже просто пригадати момент, який зробив Фреймут абсолютною фавориткою.