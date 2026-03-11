Сергій Притула пояснив феномен Ольги Фреймут

Відомий волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула відверто зізнався, як та чим його з Олександром Педаном змогла підкорити Ольга Фреймут під час кастингу на ранкове шоу "Підйом".
Головні тези:
- Те, що наступної миті скаже Фреймут, неможливо спрогнозувати.
- На переконання Притули, щирість та непередбачуваність стали запорукою успіху для Ольги.
Ольга Фреймут максимально непередбачувана
Що важливо розуміти, для талановитої дівчини саме ранкове шоу "Підйом" стало справжнім квитком у великий український шоубізнес.
За словами Притули, вони разом з Педаном були залучені до кастингу й зіграли вирішальну роль в тому, що обрали саме Олю.
За словами колишнього телевидучого, йому дуже просто пригадати момент, який зробив Фреймут абсолютною фавориткою.
