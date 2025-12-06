"Важкі часи". Фреймут заговорила про проблеми в стосунках з чоловіком

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут не приховує від своїх шанувальників, що її шлюб не ідеальний і також переживав тимчасові “шторми”. Однак жодна з криз не змогла знищити їхню родину та вбити кохання.
Головні тези:
- Ольга переконана, що будь-яку кризу можна здолати відвертими розмовами.
- Зберегти кохання набагато легше, коли у стосунках не вмирає романтика.
Фреймут та її чоловік завжди працюють над стосунками
За словами зірки, вона та її коханий чудово знають, що таке кризи у шлюбі та як з ними боротися.
Ведуча переконана, що їхнє кохання та родину дуже часто рятували саме відверті розмови про все, що бентежить.
Фрейтут також розповіла, яку важливу роль у всіх цих процесах відіграє саме романтика.
