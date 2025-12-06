"Важкі часи". Фреймут заговорила про проблеми в стосунках з чоловіком

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут не приховує від своїх шанувальників, що її шлюб не ідеальний і також переживав тимчасові “шторми”. Однак жодна з криз не змогла знищити їхню родину та вбити кохання.

Фреймут та її чоловік завжди працюють над стосунками

За словами зірки, вона та її коханий чудово знають, що таке кризи у шлюбі та як з ними боротися.

Були важкі часи. У стосунках дуже складно. Це така стабільна робота, де треба свій графік з кимось узгоджувати, свої думки та ідеї. Для мене це нелегка робота, це був виклик. Психологи говорять, що є проблемні роки у шлюбі — три, сім, десять і так далі — ми таку турбулентність проходили, — зізнається Ольга.

Ведуча переконана, що їхнє кохання та родину дуже часто рятували саме відверті розмови про все, що бентежить.

Фрейтут також розповіла, яку важливу роль у всіх цих процесах відіграє саме романтика.