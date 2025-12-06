"Трудные времена". Фреймут заговорила о проблемах в отношениях с мужем

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут не скрывает от своих поклонников, что ее брак не идеален и также переживал временные "штормы". Однако ни один из кризисов не смог уничтожить их семью и убить любовь.

Фреймут и ее муж всегда работают над отношениями

По словам звезды, она и ее любимый прекрасно знают, что такое кризис в браке и как с ними бороться.

Были тяжелые времена. В отношениях очень сложно. Это такая стабильная работа, где нужно свой график с кем-то согласовывать, свои мысли и идеи. Для меня это нелегкая работа, это был вызов. Психологи говорят, что есть проблемные годы в браке – три, семь, десять и так далее – мы такую турбулентность проходили, – признается Ольга. Поделиться

Ведущая убеждена, что их любовь и семью очень часто спасали откровенные разговоры обо всем, что волнует.

Фрейтут также рассказала, какую важную роль во всех этих процессах играет именно романтика.