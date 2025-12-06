"Трудные времена". Фреймут заговорила о проблемах в отношениях с мужем

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут не скрывает от своих поклонников, что ее брак не идеален и также переживал временные "штормы". Однако ни один из кризисов не смог уничтожить их семью и убить любовь.
Главные тезисы
- Ольга убеждена, что любой кризис можно победить откровенными разговорами.
- Сохранить любовь гораздо легче, когда в отношениях не умирает романтика.
Фреймут и ее муж всегда работают над отношениями
По словам звезды, она и ее любимый прекрасно знают, что такое кризис в браке и как с ними бороться.
Ведущая убеждена, что их любовь и семью очень часто спасали откровенные разговоры обо всем, что волнует.
Фрейтут также рассказала, какую важную роль во всех этих процессах играет именно романтика.
