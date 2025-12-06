"Трудные времена". Фреймут заговорила о проблемах в отношениях с мужем
Фреймут и ее муж всегда работают над отношениями

Фреймут и ее муж всегда работают над отношениями
Источник:  online.ua

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут не скрывает от своих поклонников, что ее брак не идеален и также переживал временные "штормы". Однако ни один из кризисов не смог уничтожить их семью и убить любовь.

Главные тезисы

  • Ольга убеждена, что любой кризис можно победить откровенными разговорами.
  • Сохранить любовь гораздо легче, когда в отношениях не умирает романтика.

Фреймут и ее муж всегда работают над отношениями

По словам звезды, она и ее любимый прекрасно знают, что такое кризис в браке и как с ними бороться.

Были тяжелые времена. В отношениях очень сложно. Это такая стабильная работа, где нужно свой график с кем-то согласовывать, свои мысли и идеи. Для меня это нелегкая работа, это был вызов. Психологи говорят, что есть проблемные годы в браке – три, семь, десять и так далее – мы такую турбулентность проходили, – признается Ольга.

Ведущая убеждена, что их любовь и семью очень часто спасали откровенные разговоры обо всем, что волнует.

Фрейтут также рассказала, какую важную роль во всех этих процессах играет именно романтика.

Для меня романтично, когда мы просто можем пойти в наше любимое кафе. Погулять по нашему любимому маршруту возле Темзы или просто посидеть и поговорить, - отметила звезда.

