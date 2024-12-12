Сеть покорил путешественник, оставляющий деньги по всему миру
Категория
Мир
Дата публикации

Сеть покорил путешественник, оставляющий деньги по всему миру

Путешественник
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Источник:  online.ua

В сети стремительно набирает популярность путешественник по прозвищу Vagamundo, который путешествует по миру и оставляет деньги на помощь местным жителям в разных местах.

Главные тезисы

  • Путешественник по прозвищу Vagamundo оставляет деньги для поддержки местных жителей в разных уголках мира, снимая видео своих путешествий и моментов размещения денег.
  • Vagamundo набирает популярность на платформе Tik-Tok с десятками тысяч подписчиков и сотнями тысяч просмотров своих видео.
  • Инициатива путешественника вызвала оживление в соцсетях, где горожане делятся своими историями находок денег и благодарят за помощь.
  • Vagamundo рассказывает, что хочет поддержать местных жителей в странах, которые посетил, и делает акцент на общественном благополучии.

Что известно о путешественнике, который оставляет деньги по всему миру

По словам самого "Vagamundo", он хочет поддержать местных жителей из тех мест, где он успел побывать.

Он снимает видео о собственных путешествиях, а также о том, где и как оставляет деньги.

В соцсети Tik-Tok "Vagamundo" уже имеет около 70 тыс подписчиков. Его видео собирают сотни тысяч просмотров.

В одном из роликов Vagamundo показал, как кладет пачку денег, завернутую в пакет, на клумбе в Центральном парке столицы Гондураса — Тегусигальпе, прикрывая ее камнем. В других видео видно, как он прячет деньги в трещинах стен и под камнями на тротуарах.

@vagamundohn

Feliz navidad al que lo encuentre!!!

♬ sonido original — Vagamundo

Как реагируют на путешественника в соцсетях

Такая инициатива вызвала оживление среди горожан.

  • "Я взял такси прямо в парк, но кто-то успел раньше меня",

  • "Я включил камеру, и в этот момент кто-то уже нашел деньги",

  • "Пожалуйста, дайте мне знать в следующий раз, чтобы я могла быть начеку",

  • "Я нашел деньги в 1:47 ночи, будучи без денег и голодным".

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