В сети стремительно набирает популярность путешественник по прозвищу Vagamundo, который путешествует по миру и оставляет деньги на помощь местным жителям в разных местах.
Главные тезисы
- Путешественник по прозвищу Vagamundo оставляет деньги для поддержки местных жителей в разных уголках мира, снимая видео своих путешествий и моментов размещения денег.
- Vagamundo набирает популярность на платформе Tik-Tok с десятками тысяч подписчиков и сотнями тысяч просмотров своих видео.
- Инициатива путешественника вызвала оживление в соцсетях, где горожане делятся своими историями находок денег и благодарят за помощь.
- Vagamundo рассказывает, что хочет поддержать местных жителей в странах, которые посетил, и делает акцент на общественном благополучии.
Что известно о путешественнике, который оставляет деньги по всему миру
По словам самого "Vagamundo", он хочет поддержать местных жителей из тех мест, где он успел побывать.
Он снимает видео о собственных путешествиях, а также о том, где и как оставляет деньги.
В соцсети Tik-Tok "Vagamundo" уже имеет около 70 тыс подписчиков. Его видео собирают сотни тысяч просмотров.
В одном из роликов Vagamundo показал, как кладет пачку денег, завернутую в пакет, на клумбе в Центральном парке столицы Гондураса — Тегусигальпе, прикрывая ее камнем. В других видео видно, как он прячет деньги в трещинах стен и под камнями на тротуарах.
@vagamundohn
Feliz navidad al que lo encuentre!!!♬ sonido original — Vagamundo
Как реагируют на путешественника в соцсетях
Такая инициатива вызвала оживление среди горожан.
"Я взял такси прямо в парк, но кто-то успел раньше меня",
"Я включил камеру, и в этот момент кто-то уже нашел деньги",
"Пожалуйста, дайте мне знать в следующий раз, чтобы я могла быть начеку",
"Я нашел деньги в 1:47 ночи, будучи без денег и голодным".
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