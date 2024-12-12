В сети стремительно набирает популярность путешественник по прозвищу Vagamundo, который путешествует по миру и оставляет деньги на помощь местным жителям в разных местах.

Что известно о путешественнике, который оставляет деньги по всему миру

По словам самого "Vagamundo", он хочет поддержать местных жителей из тех мест, где он успел побывать.

Он снимает видео о собственных путешествиях, а также о том, где и как оставляет деньги.

В соцсети Tik-Tok "Vagamundo" уже имеет около 70 тыс подписчиков. Его видео собирают сотни тысяч просмотров.

В одном из роликов Vagamundo показал, как кладет пачку денег, завернутую в пакет, на клумбе в Центральном парке столицы Гондураса — Тегусигальпе, прикрывая ее камнем. В других видео видно, как он прячет деньги в трещинах стен и под камнями на тротуарах.

Как реагируют на путешественника в соцсетях

Такая инициатива вызвала оживление среди горожан.