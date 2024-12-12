У мережі стрімко набирає популярність мандрівник на прізвисько "Vagamundo", який подорожує світом та залишає гроші на допомогу місцевим жителям у різних місцях.
Головні тези:
- Мандрівник на прізвисько “Vagamundo” подорожує світом та залишає гроші для підтримки місцевих жителів.
- Він знімає відео своїх подорожей та моментів, де залишає гроші, що викликає пожвавлення у соцмережах.
- “Vagamundo” набирає популярність на платформі Tik-Tok з близько 70 тис підписників та сотнями тисяч переглядів.
- Місцеві жителі реагують на його ініціативу з великою цікавістю та вдячністю за допомогу.
- Залишаючи гроші у різних місцях по всьому світу, “Vagamundo” створює позитивний вплив та допомагає тим, кому це дійсно потрібно.
Що відомо про мандрівника, який залишає гроші по всьому світу
За словами самого "Vagamundo", він хоче підтримати місцевих жителів з тих місць, у яких він встиг побувати.
Він знімає відео про власні подорожі, а також те, де і як залишає гроші.
У соцмережі Tik-Tok "Vagamundo" вже має близько 70 тис підписників. Його відео збирають сотні тисяч переглядів.
В одному з роликів Vagamundo показав, як кладе пачку грошей, загорнуту в пакет, на клумбі в Центральному парку столиці Гондурасу — Тегусігальпі, прикриваючи її каменем. В інших відео видно, як він ховає гроші в тріщинах стін і під камінням на тротуарах.
@vagamundohn
Feliz navidad al que lo encuentre!!!♬ sonido original — Vagamundo
Як реагують на мандрівника у соцмережах
Така ініціатива викликала пожвавлення серед містян.
"Я взяв таксі прямо до парку, але хтось встиг раніше за мене",
"Я увімкнув камеру, і в цей момент хтось уже знайшов гроші",
"Будь ласка, дайте мені знати наступного разу, щоб я могла бути напоготові",
"Я знайшов гроші о 1:47 ночі, бувши без грошей і голодним".
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