У мережі стрімко набирає популярність мандрівник на прізвисько "Vagamundo", який подорожує світом та залишає гроші на допомогу місцевим жителям у різних місцях.

Що відомо про мандрівника, який залишає гроші по всьому світу

За словами самого "Vagamundo", він хоче підтримати місцевих жителів з тих місць, у яких він встиг побувати.

Він знімає відео про власні подорожі, а також те, де і як залишає гроші.

У соцмережі Tik-Tok "Vagamundo" вже має близько 70 тис підписників. Його відео збирають сотні тисяч переглядів.

В одному з роликів Vagamundo показав, як кладе пачку грошей, загорнуту в пакет, на клумбі в Центральному парку столиці Гондурасу — Тегусігальпі, прикриваючи її каменем. В інших відео видно, як він ховає гроші в тріщинах стін і під камінням на тротуарах.

Як реагують на мандрівника у соцмережах

Така ініціатива викликала пожвавлення серед містян.