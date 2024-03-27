Силы ПВО сбили 10 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 27 марта российские войска запустили в Украину 13 беспилотников типа Shahed. Украинская ПВО уничтожила 10 дронов.

В воздушных силах озвучили детали ночной атаки РФ

Как отмечается, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БПЛА были уничтожены.

Пуски дронов были из Курской области РФ. ПВО работала в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

Для отражения атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

Всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных и 74 авиационных ударов.

Также россияне совершили 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Что известно об обстреле Украины 27 марта

За сутки российские захватчики обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего были повреждены дома, четверо жителей региона получили ранения.

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаудары подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Кисловка.

В городе Изюм произошел вражеский обстрел БПЛА "Шахед", в результате которого было повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранение получил 62-летний охранник.