Сили ППО збили 10 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч проти 27 березня російські війська запустили на Україну 13 безпілотників типу Shahed. Українська ППО знищила 10 дронів.

У Повітряних силах озвучили деталі нічної атаки РФ

Як зазначається, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено.

Пуски дронів були з Курської області РФ. ППО працювала у Харківській, Сумській та Київській областях.

Для відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил.

Загалом протягом минулої доби окупанти завдали п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів.

Також росіяни здійснили 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Що відомо про обстріл України 27 березня

За добу російські загарбники обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини, у результаті чого були пошкоджені будинки, четверо мешканців регіону зазнали поранень.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка.

У місті Ізюм відбувся ворожий обстріл БПЛА "Шахед", внаслідок якого було пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець.