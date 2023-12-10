Сиропы от кашля стали причиной смерти детей — ВОЗ раскрыла подробности

Уже не один ребенок умер в результате употребления сиропов от аллергии и кашля. Команда ВОЗ озвучила срочное предупреждение по этому поводу и приступила к немедленной проверке на заводах компаний-производителей.

Что важно знать об опасности новых сиропов от кашля и аллергий

Случаи смерти детей после употребления лекарств подтвердили в Северной и Южной Америках, Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.

Недавно также руководство ВОЗ предупредило о возможной связи смерти более 300 детей в Гамбии, Индонезии и Узбекистане после употребления сиропов от кашля производства шести индийских и индонезийских фармацевтических компаний.

В частности, речь идет о 4 сиропах от кашля, производстве индийской фармкомпании Maiden Pharmaceuticals Ltd, которые якобы содержат токсин – диэтиленгликоль или этиленгликоль.

Сейчас ВОЗ бьет тревогу из-за некачественных сиропов, которые производит пакистанская компания Pharmix Laboratories.

Что не так с сиропами

В результате исследования удалось обнаружить, что сиропы содержат высокое содержание этиленгликоля – органического соединения, которое используют в производстве охлаждающих жидкостей для двигателей авто (антифризов).

Эксперты обращают внимание на то, что уровень загрязнения этиленгликолем в лекарственных средствах колеблется от 0,62% до 0,82%, тогда как допустимый – не более 0,10%.

Кроме того, сообщается, что ядовитое вещество нашли в сиропе от кашля Alergo.

Управление по регулированию лекарственных средств Пакистана инициировало продолжение проверок и оказалось, что ряд других препаратов фармкомпании также содержал этиленгликоль. Pharmix Laboratories получило четкое требование прекратить производство всех пероральных жидких лекарств. Поделиться

Согласно данным ВОЗ, ядовитое вещество обнаружили в 23 партиях сиропов Аллерго, Мукорид, Цинселл и суспензий Эмидон и Улькофин.

По словам представителей организации, эти некачественные лекарства опасны, а их использование, особенно для лечения детей, может привести к серьезным побочным реакциям или даже смерти.