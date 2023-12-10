Сиропи від кашлю стали причиною смерті дітей — ВООЗ розкрила подробиці

Уже не одна дитина померла внаслідок вживання сиропів від алергії та кашлю. Команда ВООЗ озвучила термінове попередження з цього приводу та розпочала негайну перевірку на заводах компаній-виробників.

Що важливо знати про небезпеку нових сиропів від кашлю та алергій

Випадки смерті дітей після споживання цих ліків підтвердили у Північній і Південній Америках, Східному Середземномор'ї, Південно-Східній Азії та західній частині Тихого океану.

Нещодавно також керівництво ВООЗ попередило про імовірний зв'язок смерті понад 300 дітей у Гамбії, Індонезії та Узбекистані з вживанням сиропів від кашлю виробництва шести індійських та індонезійських фармацевтичних компаній.

Зокрема йдеться про 4 сиропи від кашлю, виробництва індійської фармкомпанії Maiden Pharmaceuticals Ltd, які містять токсин – діетиленгліколь або етиленгліколь.

Зараз ВООЗ б’є на сполох через неякісні сиропи, які виробляє пакистанська компанія Pharmix Laboratories.

Що не так з сиропами

У результаті дослідження вдалося виявити, що сиропи містять високий вміст етиленгліколю – органічної сполуки, яку використовують у виробництві охолоджуючих рідин для двигунів авто (антифризів).

Експерти звертають увагу на те, що рівень забруднення етиленгліколем у лікарських засобах коливається від 0,62% до 0,82%, тоді як допустимий – не більше 0,10%,

Окрім того, наголошується, що отруйну речовину також знайшли в сиропі від кашлю Alergo.

Управління з регулювання лікарських засобів Пакистану ініціювало продовження перевірок і виявилось, що низка інших препаратів фармкомпанії також містила етиленгліколь. Pharmix Laboratories отримало чітку вимогу припинити виробництво всіх пероральних рідких ліків. Поширити

Згідно з даними ВООЗ, отруйну речовину виявили у 23 партіях сиропів Алерго, Мукорид, Цинселл і суспензій Емідон та Улькофін.

За словами представників організації, ці неякісні ліки є небезпечними, а їхнє використання, особливо у дітей, може призвести до серйозних побічних реакцій або навіть смерті.