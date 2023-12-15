Склонность человека к раннему пробуждению может быть "подарком" неандертальцев — исследование

Группа американских ученых обнаружила, что унаследованная от неандертальцев ДНК может быть причиной того, что некоторые люди являются "жаворонками" – рано просыпаются и засыпают.
"Жаворонки" имеют геном неандертальцев
Ученые предполагают, что склонность человека к раннему пробуждению и засыпанию может быть унаследована от неандертальцев.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Genome Biology and Evolution.
Группа американских ученых обнаружила, что унаследованная от неандертальцев ДНК может быть причиной того, что некоторые люди являются "жаворонками" – рано просыпаются и засыпают.
К тому времени там уже проживали приспособленные к жизни в более холодном климате неандертальцы. Благодаря скрещиванию между этими видами, современные люди имеют до 4% ДНК последних. В частности, речь идет о генах, связанных с пигментацией кожи, волосами, жиром и иммунитетом.
Исследователи проанализировали ДНК современных людей и неандертальцев и обнаружили, что у них разные циркадные ритмы. Также они обратились к UK Biobank, который хранит генетическую информацию, данные о здоровье и образе жизни полмиллиона человек. С помощью этого ученые увидели, что многие были носителями генетического варианта, связанного с ранним пробуждением.
Однако гены неандертальцев не обязательно нужны, что быть "жаворонком". На это влияют сотни разных генов, окружающая среда и культура.
По словам соавтора исследования Джона Капри, многие современные люди являются носителями генов неандертальцев, которые помогли нашим предкам приспособиться к жизни в высших широтах.
По словам профессора Марка Маслина, не участвовавшего в исследовании, теперь у ученых есть генетические доказательства того, что некоторые люди действительно являются "жаворонками".
Палеохудожники показали, как выглядел неандерталец
По словам ученых, фрагмент черепа неандертальца Krijn им удалось выловить на дне Северного моря вместе с костями других древних животных. На него наткнулся коллекционер окаменелостей из Бельгии Люк Антонис.
В результате экспертизы стало понятно, что кость принадлежит мужчине-неандертальцу, жившему 50 – 70 тысяч лет назад. Что важно понимать, эту находку сейчас называют древнейшей костью древнего "человека", который нашли под водой.
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