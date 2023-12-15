Склонность человека к раннему пробуждению может быть "подарком" неандертальцев — исследование

Группа американских ученых обнаружила, что унаследованная от неандертальцев ДНК может быть причиной того, что некоторые люди являются "жаворонками" – рано просыпаются и засыпают.

"Жаворонки" имеют геном неандертальцев

Ученые предполагают, что склонность человека к раннему пробуждению и засыпанию может быть унаследована от неандертальцев.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Genome Biology and Evolution.

Группа американских ученых обнаружила, что унаследованная от неандертальцев ДНК может быть причиной того, что некоторые люди являются "жаворонками" – рано просыпаются и засыпают.

Большинство генов, которые получили современные люди в результате древних скрещиваний, отсеяла эволюция. Однако небольшая их часть все же осталась. Вероятно, именно эти гены помогали Homo sapiens адаптироваться к новой среде, когда около 70 000 лет назад они мигрировали из Африки в Евразию, говорится в исследовании. Поделиться

К тому времени там уже проживали приспособленные к жизни в более холодном климате неандертальцы. Благодаря скрещиванию между этими видами, современные люди имеют до 4% ДНК последних. В частности, речь идет о генах, связанных с пигментацией кожи, волосами, жиром и иммунитетом.

Исследователи проанализировали ДНК современных людей и неандертальцев и обнаружили, что у них разные циркадные ритмы. Также они обратились к UK Biobank, который хранит генетическую информацию, данные о здоровье и образе жизни полмиллиона человек. С помощью этого ученые увидели, что многие были носителями генетического варианта, связанного с ранним пробуждением.

Однако гены неандертальцев не обязательно нужны, что быть "жаворонком". На это влияют сотни разных генов, окружающая среда и культура.

По словам соавтора исследования Джона Капри, многие современные люди являются носителями генов неандертальцев, которые помогли нашим предкам приспособиться к жизни в высших широтах.

Мы не считаем, что утренний подъем – это то, что действительно было полезно. Скорее, это сигнал того, что "часы" работают быстрее и лучше приспосабливаются к сезонным колебаниям уровня освещенности. Поделиться

В высших широтах полезно иметь более гибкие "часы", которые лучше приспосабливаются к сезонным изменениям уровня освещенности, - говорит ученый. Поделиться

По словам профессора Марка Маслина, не участвовавшего в исследовании, теперь у ученых есть генетические доказательства того, что некоторые люди действительно являются "жаворонками".

Когда люди развивались в тропической Африке, продолжительность дня в среднем составила 12 часов. Сейчас охотники-собиратели тратят лишь 30% своего бодрствования на сбор пищи, поэтому 12 часов – это очень много времени. Но чем дальше на север, тем короче становятся дни зимой, когда еды особенно не хватает. Поэтому неандертальцам и ранним людям было целесообразно начинать собирать пищу, как только появлялся свет, при котором можно было работать, – объясняет он. Поделиться

Палеохудожники показали, как выглядел неандерталец

"От неандертальца, по имени Krijn остался лишь фрагмент черепа. Найден он был на дне Северного моря, которое 50 тысяч лет назад было более мелким на около 50 метров. Krijn жил в Европе около 50 – 70 тысяч лет назад и является первым представителем вида , обнаруженным в Нидерландах. Близнецы Адри и Альфонс Кеннис занимаются палеореконтрукцией. И теперь они показали всему миру как, вероятно, выглядел неандерталец Krijn", - говорится в сообщении. Поделиться

По словам ученых, фрагмент черепа неандертальца Krijn им удалось выловить на дне Северного моря вместе с костями других древних животных. На него наткнулся коллекционер окаменелостей из Бельгии Люк Антонис.

В результате экспертизы стало понятно, что кость принадлежит мужчине-неандертальцу, жившему 50 – 70 тысяч лет назад. Что важно понимать, эту находку сейчас называют древнейшей костью древнего "человека", который нашли под водой.