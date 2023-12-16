Схильність людини до раннього пробудження може бути "подарунком" неандертальців — дослідження

Група американських вчених виявила, що успадкована від неандертальців ДНК може бути причиною того, що деякі люди є "жайворонками" – рано просинаються та засинають.
“Жайворонки” мають геном неандертальців
Вчені припускають, що схильність людини до раннього пробудження та засинання може бути успадкована від неандертальців.
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Genome Biology and Evolution.
Група американських вчених виявила, що успадкована від неандертальців ДНК може бути причиною що деякі люди є "жайворонками" – рано просинаються та засинають.
На той час там вже проживали пристосовані до життя у більш прохолодному кліматі неандертальці. Завдяки схрещуванню між цими видами сучасні люди мають до 4% ДНК останніх. Зокрема, йдеться про гени, пов'язані з пігментацією шкіри, волоссям, жиром та імунітетом.
Дослідники проаналізували ДНК сучасних людей та неандертальців і виявили, що в них різні циркадні ритми. Також вони звернулися до UK Biobank, який зберігає генетичну інформацію, дані про здоров’я та спосіб життя пів мільйона людей. За допомогою цього науковці побачили, що багато людей були носіями генетичного варіанту, пов'язаного з раннім прокиданням.
Однак гени неандертальців не обов’язково потрібні, що бути "жайворонком". На це впливають сотні різних генів, навколишнє середовище та культура.
За словами співавтора дослідження Джона Капри, багато сучасних людей є носіями генів неандертальців, які допомогли нашим предкам пристосуватися до життя у вищих широтах.
За словами професора Марка Масліна, який не брав участь у дослідженні, тепер у вчених є генетичні докази того, що деякі люди дійсно є "жайворонками".
Палеохудожники показали, як виглядав неандерталець
За словами вчених, фрагмент черепа неандертальця Krijn їм вдалося виловити на дні Північного моря разом з кістками інших давніх тварин. На нього натрапив колекціонер скам'янілостей з Бельгії Люк Антоніс.
В результаті експертизи стало зрозуміло,що кістка належить чоловіку-неандертальцю, який жив 50 – 70 тисяч років тому. Що важливо розуміти, ця знахідку наразі називають найдавнішою кісткою давньої "людини", яку знайшли під водою.
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