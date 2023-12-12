Коли насправді вперше з'явилися Homo Sapiens — несподівана відповідь вчених

Палеоантропологи вже багато десятиліть намагаються з'ясувати, коли на Землі вперше з'явилася людина розумна або сучасна людина, тобто Homo Sapiens. Пошук відповіді на це питання ускладнився, коли було виявлено дуже багато нових скам'янілих решток, а також учені отримали можливість проводити генетичний аналіз скам'янілостей.

Коли насправді вперше з'явилися Homo Sapiens

Досі вчені дискутують щодо часових меж появи сучасної людини на нашій планеті. На сьогодні виявлено скам'янілості, які приписують Homo Sapiens віком 300 тисяч років. Але деякі вчені вважають, що насправді сучасні люди з'явилися 1 млн років тому. Одна з причин наявності різних часових меж криється у визначенні того, що вчені вкладають у визначення виду Homo sapiens.

Люди біологічної популяції, які схрещуються між собою, вважаються одним видом. Але дослідження ДНК показали, що неандертальці та сучасні люди схрещувалися між собою в Європі та на Близькому Сході ще 250 000 років тому. А ще одні наші родичі, денисівці, схрещувалися із сучасними людьми щонайменше 50 000 років тому. Тому деякі вчені вважають усі три види одним біологічним видом — Homo sapiens. Але інші стверджують, що це різні види всередині роду Homo.

Основний спосіб, яким палеоантропологи класифікують скам'янілості наших предків, полягає у визначенні фізичних ознак, як-от округла черепна коробка, високий лоб підборіддя, що видається. Це допомагає ідентифікувати представників окремого виду. Додатково зрозуміти, до якого виду належала людина, допомагають типи кам'яних знарядь.

Найстаріші останки Homo sapiens

За словами Кріса Стрінгера з Музею природної історії в Лондоні, що у Великій Британії, одними з найстаріших викопних решток, які схожі на структуру тіла Homo sapiens, є скелет Omo I, виявлений в Ефіопії, і цій скам'янілості 230 тисяч років. Викопний череп має високу голову у формі кулі та людське підборіддя, тому Omo I вважають найстарішим відомим представником Homo sapiens зі Східної Африки.

Хоча також учені вважають, що найстарішими скам'янілими рештками людини розумної є скелет під назвою Флорісбад, вік якого становить 260 тисяч років. Водночас французький палеоантрополог Жан-Жак Юблін вважає, що найстаріші рештки Homo Sapiens було виявлено в Марокко, і їхній вік становить 300 тисяч років. Хоча ці черепи мали риси наших старіших предків, усе ж щелепи та зуби характерні для Homo sapiens. Але вчені кажуть, що всі ці люди суттєво відрізнялися від сучасної людини.

За словами Елеонор Скеррі з Інституту геоантропології Макса Планка, що в Німеччині, дуже складно визначити, який вигляд повинні були б мати ранні представники нашого виду, бо різні особливості, ймовірно, виникли в різний час у різних групах, а потім зрештою об'єдналися.

Homo sapiens з'явилися 1 млн років тому?

Хоча одні вчені вважають, що датою появи Homo Sapiens можна вважати часовий період близько 300 тисяч років тому, інші вчені з цим не згодні. За словами Джона Гоукса з Університету штату Вісконсин, що в США, вид Homo sapiens з'явився в період між 1 млн і 700 тисяч років тому в Африці. Такого висновку вчені дійшли раніше цього року, коли провели генетичний аналіз сучасних людей із Африки та змоделювали еволюцію і поширення генів по всьому континенту. Згідно з цим дослідженням, приблизно 1 млн років тому в Африці існувала популяція предків сучасної людини, яка розділилася на групи в Південній, Західній і Східній Африці. Водночас генетичні зв'язки збереглися. Ця гіпотеза передбачає, що Homo Sapiens виникли не в одному конкретному місці, а повільно еволюціонували по всій Африці протягом сотень тисяч років.

Учені вважають, що на питання про те, коли точно з'явився вид Homo Sapiens, навряд чи буде знайдено відповідь у найближчому майбутньому. За словами Скеррі, потрібно знайти більше скам'янілих решток, щоб провести аналіз ДНК, аби зрозуміти, які регіони Африки відіграли важливу роль у походженні сучасної людини.