Когда на самом деле впервые появились Homo Sapiens — неожиданный ответ ученых

Палеоантропологи уже многие десятилетия пытаются выяснить, когда на Земле впервые появился человек умный или современный человек, то есть Homo Sapiens. Поиск ответа на этот вопрос осложнился, когда было обнаружено большое количество новых окаменевших остатков, а также ученые получили возможность проводить генетический анализ окаменелостей.

Когда на самом деле впервые появились Homo Sapiens

До сих пор ученые дискутируют по поводу временных границ появления современного человека на нашей планете. На сегодняшний день обнаружены окаменелости, которые приписывают Homo Sapiens в возрасте 300 тысяч лет. Но некоторые ученые считают, что на самом деле современные люди появились 1 млн. лет назад. Одна из причин наличия разных временных границ заключается в определении того, что ученые вкладывают в определение вида Homo sapiens.

Люди биологической популяции, скрещивающиеся между собой, считаются одним видом. Но исследования ДНК показали, что неандертальцы и современные люди скрещивались между собой в Европе и Ближнем Востоке еще 250 000 лет назад. А еще одни наши родственники, денисовцы, скрещивались с современными людьми не менее 50 000 лет назад. Поэтому некоторые ученые считают все три вида одним биологическим видом – Homo sapiens. Но другие утверждают, что это разные виды внутри рода Homo.

Основной способ, которым палеоантропологи классифицируют окаменелости наших предков, заключается в определении физических признаков, таких как округлая черепная коробка, высокий лоб подбородка. Это помогает идентифицировать представителей отдельного вида. Дополнительно понять, к какому виду принадлежал человек, помогают типы каменных орудий.

Самые старые останки Homo sapiens

По словам Криса Стрингера из Музея естественной истории в Лондоне, что в Великобритании, одними из старейших ископаемых останков, похожих на структуру тела Homo sapiens, является скелет Omo I, обнаруженный в Эфиопии, и этой окаменелости 230 тысяч лет. Ископаемый череп имеет высокую голову в форме шара и человеческий подбородок, поэтому Omo I считают самым старым известным представителем Homo sapiens из Восточной Африки.

Хотя ученые считают, что старейшими окаменевшими останками человека разумного является скелет под названием Флорисбад, возраст которого составляет 260 тысяч лет. В то же время французский палеоантрополог Жан-Жак Юблин считает, что старейшие останки Homo Sapiens были обнаружены в Марокко, и их возраст составляет 300 тысяч лет. Хотя эти черепа имели черты наших более старых предков, все же челюсти и зубы характерны для Homo sapiens. Но учёные говорят, что все эти люди существенно отличались от современного человека.

По словам Элеонор Скерри из Института геоантропологии Макса Планка, что в Германии, очень сложно определить, какой вид должны были бы выглядеть ранними представителями нашего вида, потому что разные особенности, вероятно, возникли в разное время в разных группах, а затем в конце концов объединились.

Homo sapiens появились 1 млн. лет назад?

Хотя одни ученые полагают, что датой появления Homo Sapiens можно считать временной период около 300 тысяч лет назад, другие учёные с этим не согласны. По словам Джона Гоукса из Университета штата Висконсин в США, вид Homo sapiens появился в период между 1 млн и 700 тысяч лет назад в Африке. К такому выводу ученые пришли раньше этого года, когда провели генетический анализ современных людей из Африки и смоделировали эволюцию и распространение генов по всему континенту. Согласно этому исследованию, примерно 1 млн. лет назад в Африке существовала популяция предков современного человека, разделившаяся на группы в Южной, Западной и Восточной Африке. В то же время, генетические связи сохранились. Эта гипотеза подразумевает, что Homo Sapiens возникли не в одном конкретном месте, а медленно эволюционировали по всей Африке на протяжении сотен тысяч лет.

Ученые считают, что на вопрос о том, когда точно появился вид Homo Sapiens, вряд ли будет найден ответ в обозримом будущем. По словам Скерри, нужно найти больше окаменевших останков, чтобы провести анализ ДНК, чтобы понять, какие регионы Африки сыграли важную роль в происхождении современного человека.