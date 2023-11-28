Словацкие перевозчики угрожают с пятницы (1 декабря) заблокировать главный пограничный переход страны с Украиной «Вышнее Немецкое – Ужгород». Об этом заявил глава ассоциации дальнобойщиков страны UNAS Станислав Скала. Он требует принятия мер по ограничению конкуренции со стороны украинских перевозчиков.

Словацкие дальнобойщики угрожают снова заблокировать границу с Украиной

По словам Скалы, его организация будет ждать до 30 ноября реакцию Министерства транспорта, прежде чем принимать окончательное решение о блокировании. Он сообщил, что 4 декабря в Брюсселе состоится встреча европейских министров транспорта, но у него нет больших надежд на какой-то проры.

«Похоже, что ни украинская сторона, ни Европейская комиссия не хотят отступать, – сказал он. Поделиться

Словацкие перевозчики присоединились к блокированию украинской границы сразу за польскими. Они требуют от Европейского Союза восстановить разрешительную систему для въезжающих в ЕС украинских водителей и для въезжающих в Украину водителей из ЕС с исключениями для гуманитарной помощи и военных грузов.

Впервые словацкие перевозчики демонстративно перекрыли границу с Украиной для грузовиков 16 ноября – час. Позже движение снова блокировалось и возобновлялось. Блокировка границы наносит ущерб экономике Украины, препятствуя экспорту и прекращая поставки в страну товаров первой необходимости, таких как автомобильный газ.\

Что указывает на причастность России к блокаде украинских границ

Расследователи обращают внимание, что официальным организатором блокады границы между Польшей и Украиной является гражданин Польши Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport.

По их словам, Рафал Маклер является представителем центра пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости» в Люблинском воеводстве. Эта политическая сила тесно связана с Москвой.

Так, например, лидер партии Януш Корвин-Микке публично требовал признать оккупацию Крыма и сам посетил аннексированный полуостров в 2015 году, где провел встречу со ставленником Кремля Сергеем Аксеновым.

Сергей Аксенов и Януш Корвин-Микке (Фото: открытые источники)

Конфедерация свободы и независимости связана с другой польской праворадикальной организацией «Всепольская молодежь», которая, среди прочего, имеет давние связи с российским имперским движением, вербовавшим террористов для группировок «ДНР» и «ЛНР». Лидер списка Конфедерации свободы и независимости во время избирательной кампании в Сейма Польши 2023 года Земовит Пшебитковский является бывшим лидером Всепольского молодежного движения. Поделиться

Как отмечают журналисты, блокада на польско-украинской границе – не первый эпизод участия польских перевозчиков в кампаниях, имеющих признаки активных мер России.

Кроме того, отмечается, что большинство польских компаний многократно организовывали митинги с требованием снять санкции с РФ.

16 ноября на польском пункте пропуска Корчева состоялась встреча организаторов акции и соучредителя упомянутой выше партии Конфедерация свободы и независимости, связанной с Российской Федерацией, и лидера Конфедерации Короны Польской Гжегожа Брауна. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что Браун был единственным депутатом польского Сейма, выступавшим против резолюции с осуждением российского террора в Буче.

Именно он является автором лозунга «остановите украинизацию Польши».