Словацькі перевізники погрожують з п'ятниці (1 грудня) заблокувати головний прикордонний перехід країни з Україною «Вишнє Німецьке – Ужгород». Про це заявив глава асоціації далекобійників країни UNAS Станіслав Скала. Він вимагає вжиття заходів щодо обмеження конкуренції з боку українських перевізників.

Словацькі далекобійники погрожують знову заблокувати кордон з Україною

За словами Скали, його організація чекатиме до 30 листопада на реакцію Міністерства транспорту, перш ніж приймати остаточне рішення про блокування. Він повідомив, що 4 грудня в Брюсселі відбудеться зустріч європейських міністрів транспорту, але він не має великих сподівань на якийсь прори.

«Схоже, що ні українська сторона, ні (Європейська) комісія не хочуть відступати, – сказав він. Поширити

Словацькі перевізники приєднались до блокування українського кордону одразу за польськими. Вони вимагають від Європейського Союзу відновити дозвільну систему для українських водіїв, які в'їжджають до ЄС, і для водіїв з ЄС, які в'їжджають в Україну, з винятками для гуманітарної допомоги і військових вантажів.

Вперше словацькі перевізники демонстративно перекрили кордон з Україною для вантажівок 16 листопада – на годину. Пізніше рух знову блокувався та відновлювався. Блокування кордону завдає шкоди економіці України, перешкоджаючи експорту і припиняючи постачання до країни товарів першої необхідності, таких як автомобільний газ.\

Що вказує на причетність Росії до блокади українських кордонів

Розслідувачі звертають увагу на те, що офіційним організатором блокади кордону між Польщею та Україною є громадянин Польщі Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport.

За їхніми словами, Рафал Маклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві. Ця політична сила тісно пов’язана з Москвою.

Так, до прикладу, лідер партії Януш Корвін-Мікке публічно вимагав визнати окупацію Криму і сам відвідав анексований півострів у 2015 році, де провів зустріч зі ставлеником Кремля Сергієм Аксьоновим.

Сергій Аксьонов та Януш Корвін-Мікке (Фото: відкриті джерела)

Конфедерація свободи і незалежності пов’язана з іншою польською праворадикальною організацією «Всепольська молодь», яка, серед іншого, має давні зв’язки з російським імперським рухом, який вербував терористів для угруповань «ДНР» і «ЛНР». Лідер списку Конфедерації свободи та незалежності під час виборчої кампанії до Сейму Польщі 2023 року Земовіт Пшебітковський є колишнім лідером Всепольського молодіжного руху. Поширити

Як зазначають журналісти, блокада на польсько-українському кордоні – не перший епізод участі польських перевізників у кампаніях, які мають ознаки активних заходів Росії.

Окрім того, наголошується, що більшість польських компаній багато разів організовували мітинги з вимогою зняти санкції З РФ.

16 листопада на польському пункті пропуску «Корчова» відбулася зустріч організаторів акції та співзасновника згаданої вище партії «Конфедерація свободи і незалежності», пов’язаної з Російською Федерацією, та лідера «Конфедерації Корони Польської» Гжегожа Брауна. Поширити

Варто звернути увагу на те, що Браун був єдиним депутатом польського Сейму, який виступав проти резолюції із засудженням російського терору у Бучі.

Саме він є автором гасла «зупиніть українізацію Польщі».