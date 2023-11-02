Служил во Французском легионе и вернулся в Украину. ГУР почтил память командира "Артан" Андрея "Янки" Яремчука

В Украине простились с павшим в бою воином Главного управления разведки Андреем Яремчуком на псевдо Янки. Он был полевым командиром отряда спецподразделения ГУР "Артан".
Чествование памяти Янки
Янки был полевым командиром отряда спецподразделения ГУР МО Украины Артан.
ГУР рассказывает, что перед широкомасштабным вторжением России находился в Европе – на протяжении 5 лет Андрей служил во Французском легионе.
Вернулся в Украину в первые дни полномасштабной войны – защищать свою семью и государство от российских захватчиков.
Он воевал с российскими оккупантами в рядах объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют", где командовал ротой.
Впоследствии перевелся в военную разведку Украины, где его избрали командиром отряда спецназовцев.
Янки чувствовал усиленную ответственность за свой личный состав, поэтому делал серьезный акцент на упорные тренировки и учения, постоянно делился своим богатым опытом.
С воином-разведчиком боевые собратья и вся община попрощались в его родном селе Якимовке Тернопольской области.
Во время войны у Андрея и его жены Дианы родился сын Даниэль. Также у Янки остались родители и брат.
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