Служил во Французском легионе и вернулся в Украину. ГУР почтил память командира "Артан" Андрея "Янки" Яремчука

В Украине простились с павшим в бою воином Главного управления разведки Андреем Яремчуком на псевдо Янки. Он был полевым командиром отряда спецподразделения ГУР "Артан".

Чествование памяти Янки

Янки был полевым командиром отряда спецподразделения ГУР МО Украины Артан.

ГУР рассказывает, что перед широкомасштабным вторжением России находился в Европе – на протяжении 5 лет Андрей служил во Французском легионе.

Вернулся в Украину в первые дни полномасштабной войны – защищать свою семью и государство от российских захватчиков.

Я бы не мог сидеть дома, когда в моей стране война. Я бы перестал себя уважать… – так говорил Андрей. Поделиться

Он воевал с российскими оккупантами в рядах объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют", где командовал ротой.

Впоследствии перевелся в военную разведку Украины, где его избрали командиром отряда спецназовцев.

Военнослужащие, которых Янки вел в бой, описывают своего командира как уравновешенного, умного, хорошего профессионала и патриота – он собственным примером мотивировал своих собратьев. Поделиться

Янки чувствовал усиленную ответственность за свой личный состав, поэтому делал серьезный акцент на упорные тренировки и учения, постоянно делился своим богатым опытом.

31-летний командир Андрей Яремчук погиб в сражении за свободу украинской нации. Ценой своей жизни спас своих солдат. Поделиться

С воином-разведчиком боевые собратья и вся община попрощались в его родном селе Якимовке Тернопольской области.

Во время войны у Андрея и его жены Дианы родился сын Даниэль. Также у Янки остались родители и брат.