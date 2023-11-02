Служив у Французькому легіоні й повернувся в Україну. ГУР вшанувало пам’ять командира "Артан" Андрія "Янкі" Яремчука

В Україні попрощались з полеглим у бою воїном Головного управління розвідки Андрієм Яремчуком на псевдо «Янкі». Він був польовим командиром загону спецпідрозділу ГУР «Артан».
Вшанування пам’яті Янкі
Янкі був польовим командиром загону спецпідрозділу ГУР МО України «Артан».
ГУР розповідає, що перед широкомасштабним вторгненням Росії перебував у Європі ― впродовж 5 років Андрій служив у Французькому легіоні.
Повернувся до України в перші дні повномасштабної війни ― захищати свою сім’ю та державу від російських загарбників.
Він воював з російськими окупантами у лавах об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», де командував ротою.
Згодом перевівся до воєнної розвідки України, де його обрали командиром загону спецпризначенців.
Янкі відчував посилену відповідальність за свій особовий склад, тому робив серйозний акцент на наполегливі тренування та навчання, постійно ділився своїм багатим досвідом.
З воїном-розвідником бойові побратими та уся громада попрощалися у його рідному селі Якимівці на Тернопільщині.
Під час війни у Андрія та його дружини Діани народився син Даніель. Також у Янкі залишились батьки та брат.
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