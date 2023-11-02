Служив у Французькому легіоні й повернувся в Україну. ГУР вшанувало пам’ять командира "Артан" Андрія "Янкі" Яремчука

В Україні попрощались з полеглим у бою воїном Головного управління розвідки Андрієм Яремчуком на псевдо «Янкі». Він був польовим командиром загону спецпідрозділу ГУР «Артан».

Вшанування пам’яті Янкі

Янкі був польовим командиром загону спецпідрозділу ГУР МО України «Артан».

ГУР розповідає, що перед широкомасштабним вторгненням Росії перебував у Європі ― впродовж 5 років Андрій служив у Французькому легіоні.

Повернувся до України в перші дні повномасштабної війни ― захищати свою сім’ю та державу від російських загарбників.

Я б не зміг сидіти вдома, коли в моїй країні війна. Я б перестав себе поважати…, ― так говорив Андрій. Поширити

Він воював з російськими окупантами у лавах об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», де командував ротою.

Згодом перевівся до воєнної розвідки України, де його обрали командиром загону спецпризначенців.

Військовослужбовці, яких Янкі вів до бою, описують свого командира як врівноваженого, розумного, доброго професіонала та патріота ― він власним прикладом мотивував своїх побратимів. Поширити

Янкі відчував посилену відповідальність за свій особовий склад, тому робив серйозний акцент на наполегливі тренування та навчання, постійно ділився своїм багатим досвідом.

31-річний командир Андрій Яремчук загинув у битві за свободу української нації. Ціною власного життя врятував своїх солдатів. Поширити

З воїном-розвідником бойові побратими та уся громада попрощалися у його рідному селі Якимівці на Тернопільщині.

Під час війни у Андрія та його дружини Діани народився син Даніель. Також у Янкі залишились батьки та брат.