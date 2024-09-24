Что известно о получении Жуниором "Золотого мяча"

По информации журналистов, 24-летний бразилец уже получил сообщение, которое должно получить самую престижную футбольную награду.

В прошлом сезоне в составе "Реала" Жуниор выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

В 39 матчах бразильский футболист забил 24 мяча и совершил 11 ассистов.

Винисиус Жуниор

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября в Париже в театре "Шатле".

В список номинантов "Золотой мяч" впервые с 2006 года попал украинский футболист. 27-летний нападающий сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик получил признание от авторитетного издания France Football.

Что известно о номинации Артема Довбика на получение "Золотого мяча"

Украинский форвард Артем Довбык первым после Андрея Шевченко из украинских футболистов был внесен в шорт-лист претендентов на получение награды "Золотой мяч".

По результатам выступлений за "Жирону" в испанской Ла Лиге Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Пока украинский форвард уже играет за итальянскую "Рому".

Среди других претендентов на "Золотой мяч" — Килиан Мбаппе, Эрлинг Голланд, Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Родри.

Между тем выступающий за мадридский "Реал" украинский голкипер Андрей Лунин попал в десятку лучших вратарей и претендует на получение награды имени Льва Яшина.

В начале августа форвард сборной Украины Артем Довбик перешел из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому".

Довбик, проводивший первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.