Испанские СМИ заявили об определении нового обладателя "Золотого мяча"
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Испанские СМИ заявили об определении нового обладателя "Золотого мяча"

Винисиус Жуниор
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Источник:  Marca

По информации журналистов испанского издания Marca, новым обладателем престижной награды "Золотой мяч" должен стать бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

Главные тезисы

  • Винисиус Жуниор станет новым обладателем «Золотого мяча».
  • Среди номинантов на престижную награду также украинский футболист Артем Довбик.
  • Андрей Лунин из мадридского «Реала» получил на награду Льва Яшина как один из лучших вратарей.
  • Церемония вручения «Золотого мяча» намечена на 28 октября в Париже в театре «Шатле».
  • Винисиус Жуниор и Артем Довбик сделали значительные успехи в футболе, заслуживая признание и номинацию на престижную награду.

Что известно о получении Жуниором "Золотого мяча"

По информации журналистов, 24-летний бразилец уже получил сообщение, которое должно получить самую престижную футбольную награду.

В прошлом сезоне в составе "Реала" Жуниор выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

В 39 матчах бразильский футболист забил 24 мяча и совершил 11 ассистов.

Жуниор должен получить "Золотой мяч" в этом году
Винисиус Жуниор

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября в Париже в театре "Шатле".

В список номинантов "Золотой мяч" впервые с 2006 года попал украинский футболист. 27-летний нападающий сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик получил признание от авторитетного издания France Football.

Что известно о номинации Артема Довбика на получение "Золотого мяча"

Украинский форвард Артем Довбык первым после Андрея Шевченко из украинских футболистов был внесен в шорт-лист претендентов на получение награды "Золотой мяч".

По результатам выступлений за "Жирону" в испанской Ла Лиге Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Пока украинский форвард уже играет за итальянскую "Рому".

Среди других претендентов на "Золотой мяч" — Килиан Мбаппе, Эрлинг Голланд, Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Родри.

Между тем выступающий за мадридский "Реал" украинский голкипер Андрей Лунин попал в десятку лучших вратарей и претендует на получение награды имени Льва Яшина.

В начале августа форвард сборной Украины Артем Довбик перешел из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому".

Довбик, проводивший первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.

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