Що відомо про отримання Жуніором “Золотого м’яча”

За інформацією журналістів, 24-річний бразилець вже отримав повідомлення, що має отримати найпрестижнішу футбольну нагороду.

Минулого сезону у складі “Реалу” Жуніор виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.

У 39 матчах бразильский футболіст забив 24 м’ячі та зробив 11 асистів.

Вінісіус Жуніор

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 28 жовтня у Парижі у театрі "Шатле".

До списку номінантів на "Золотий м'яч" уперше з 2006 року потрапив український футболіст. 27-річний нападник збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик отримав визнання від авторитетного видання France Football.

Що відомо про номінацію Артема Довбика на отримання “Золотого м’яча”

Український форвард Артем Довбик першим після Андрія Шевченка з українських футболістів був внесений у шорт-лист претендентів на отримання нагороди “Золотий м'яч”.

За результатами виступів за “Жирону” в іспанській Ла Лізі Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Наразі український форвард вже грає за італійську “Рому”.

Серед інших претендентів на “Золотий м’яч” — Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голланд, Джуд Беллінгем, Гаррі Кейн та Родрі.

Між тим український голкіпер Андрій Лунін, що виступає за мадридський "Реал”, потрапив до десятки найкращих воротарів і претендує на отримання нагороди імені Льва Яшина.

На початку серпня форвард збірної України Артем Довбик перейшов із іспанської "Жирони" до італійської "Роми".

Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла-Лізі, у складі "Жирони" забив 24 голи за сезон та випередив основного конкурента, норвежця Александера Серлота з "Вільярреал", на один забитий м'яч.