Собак-военных Иджи и Торнадо отметили наградами КСУ — фото

Иджи – малинуа, служащая в ВСУ как специальная собака по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств. Торнадо также малинуа, его основная работа – воспитывать спецназовцев ССО.
КСУ наградил служебных собак из Сил поддержки и ССО
2-х четырехлапых военных отметили наградами. Они связаны с Сил поддержки и ССО.
Иджи и Торнадо отметили важные награды от Кинологического союза Украины. Это собаки-военные.
Иджи – малинуа, которая служит в Вооруженных Силах Украины как специальная собака по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств. Вместе со своим проводником главным сержантом Гаджулой Русланом они получили награду в номинации «Поиск взрывчатых веществ».
Иджи 7 лет. Она успела повоевать в АТО/ООС, помогала в проверках в Афганистане и в разминировании в Киевской и Херсонской областях.
Торнадо также малинуа, служащий в ССО ВСУ. Пес-спецназначенец со своим проводником получили награду в номинации «Собака специального назначения».
Торнадо еще молодая собака. Его основная работа – воспитывать спецназовцев. Именно так Торнадо учит военным обращению в психологически сложных условиях на полосе препятствий, а также выживанию и маскировке следов от поисковых собак.
Обе собаки прошли исключительную дрессировку и только на день оторвались от выполнения боевых задач. Их проводники гордятся ими.
Кот Шайба получил отличие за помощь ВСУ
Известного в Сети кота Шайбу наградили волонтерской наградой за помощь армии. Знаменитый котик собрал деньги на автомобили и многое другое для фронта.
Владелец кота – украинский военный Александр Ляшук – сообщил о награде своего любимца 15 сентября. Боец отметил, что это, может быть, первый случай в истории, когда кота наградили таким отличием.
Военный добавил, что гордится своим Шайбиком, который смог помочь побратимам.
Военный также поблагодарил всех, кто поддерживал, ведь в единстве – наша сила.
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