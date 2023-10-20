Собак-военных Иджи и Торнадо отметили наградами КСУ — фото

Иджи – малинуа, служащая в ВСУ как специальная собака по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств. Торнадо также малинуа, его основная работа – воспитывать спецназовцев ССО.

КСУ наградил служебных собак из Сил поддержки и ССО

2-х четырехлапых военных отметили наградами. Они связаны с Сил поддержки и ССО.

Иджи и Торнадо отметили важные награды от Кинологического союза Украины. Это собаки-военные.

Иджи – малинуа, которая служит в Вооруженных Силах Украины как специальная собака по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств. Вместе со своим проводником главным сержантом Гаджулой Русланом они получили награду в номинации «Поиск взрывчатых веществ».

Иджи 7 лет. Она успела повоевать в АТО/ООС, помогала в проверках в Афганистане и в разминировании в Киевской и Херсонской областях.

Торнадо также малинуа, служащий в ССО ВСУ. Пес-спецназначенец со своим проводником получили награду в номинации «Собака специального назначения».

Торнадо еще молодая собака. Его основная работа – воспитывать спецназовцев. Именно так Торнадо учит военным обращению в психологически сложных условиях на полосе препятствий, а также выживанию и маскировке следов от поисковых собак.

Обе собаки прошли исключительную дрессировку и только на день оторвались от выполнения боевых задач. Их проводники гордятся ими.

Кот Шайба получил отличие за помощь ВСУ

Известного в Сети кота Шайбу наградили волонтерской наградой за помощь армии. Знаменитый котик собрал деньги на автомобили и многое другое для фронта.

Владелец кота – украинский военный Александр Ляшук – сообщил о награде своего любимца 15 сентября. Боец отметил, что это, может быть, первый случай в истории, когда кота наградили таким отличием.

Сегодня Шайбика наградили волонтерским отличием за помощь, которую он оказал нашей бригаде и в целом нашим военным из других бригад в том числе. Возможно, я ошибаюсь, но, наверное, это первый случай в истории, когда кот удостоился волонтерского отличия, да еще на войне, – написал владелец пушистика. Поделиться

Военный добавил, что гордится своим Шайбиком, который смог помочь побратимам.

И мы очень надеемся, что эти автомобили, и многое другое, что мы смогли передать нашим ребятам благодаря Шайбику, смогут спасти много жизней и приблизить нас всех к общественной победе, – отметил Ляшук. Поделиться

Военный также поблагодарил всех, кто поддерживал, ведь в единстве – наша сила.