Собак-військових Іджи та Торнадо відзначили нагородами КСУ — фото

Іджи – малінуа, яка служить у ЗСУ як спеціальна собака з пошуку вибухових речовин та вибухових пристроїв. Торнадо також малінуа, його основна робота – виховувати спецпризначенців ССО.

КСУ нагородив службових собак з Сил підтримки та ССО

2-х чотирилапих військових відзначили нагородами. Вони з Сил підтримки та ССО.

Іджи і Торнадо відзначили важливими нагородами від Кінологічної спілки України. Це собаки-військові.

Іджи – малінуа, яка служить у Збройних Силах України як спеціальна собака з пошуку вибухових речовин та вибухових пристроїв. Разом зі своїм провідником головним сержантом Гаджулою Русланом вони отримали нагороду у номінації «Пошук вибухових речовин».

Іджи 7 років. Вона встигла повоювати в АТО/ООС, допомагала у перевірках в Афганістані та у розмінуванні на Київщині та Херсонщині.

Торнадо також малінуа, який служить в ССО ЗСУ. Пес-спецпризначенець зі своїм провідником отримали нагороду в номінації «Собака спеціального призначення».

Торнадо ще молодий пес. Його основна робота виховувати спецпризначенців. Саме так, Торнадо вчить військових поводженню у психологічно складних умовах на смузі перешкод, а також виживанню та маскуванню слідів від пошукових собак.

Обидві собаки пройшли виняткове дресирування і лише на день відірвались від виконання бойових завдань. Їх провідники пишаються ними.

Кіт Шайба отримав відзнаку за допомогу ЗСУ

Відомого у Мережі кота Шайбу нагородили волонтерською відзнакою за допомогу армії. Знаменитий котик зібрав гроші на автомобілі та багато іншої техніки для фронту.

Власник кота – український військовий Олександр Ляшук – повідомив про відзнаку дя свого улюбленця 15 вересня. Боєць відзначив, що це, можливо, перший випадок в історії, коли кота нагородили такою відзнакою.

Сьогодні Шайбіка нагородили волонтерською відзнакою за ту допомогу, яку він надав нашій бригаді та загалом нашим військовим з інших бригад у тому числі. Можливо, я помиляюся, але, напевно, це перший випадок в історії, коли кіт удостоївся волонтерської відзнаки, та ще 1 на війні, – написав власник пухнастика. Поширити

Військовий додав, що пишається своїм Шайбіком, який зміг так допомогти побратимам.

І ми дуже сподіваємося, що ці автівки, і багато чого іншого, що ми змогли передати нашим хлопцям завдяки Шайбіку, зможуть врятувати багато життів і наблизити нас усіх до суспільної перемоги, – зауважив Ляшук. Поширити

Військовий також подякував усім, хто підтримував, адже в єдності – наша сила.