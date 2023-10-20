Собак-військових Іджи та Торнадо відзначили нагородами КСУ — фото

Іджи – малінуа, яка служить у ЗСУ як спеціальна собака з пошуку вибухових речовин та вибухових пристроїв. Торнадо також малінуа, його основна робота – виховувати спецпризначенців ССО.
КСУ нагородив службових собак з Сил підтримки та ССО
2-х чотирилапих військових відзначили нагородами. Вони з Сил підтримки та ССО.
Іджи і Торнадо відзначили важливими нагородами від Кінологічної спілки України. Це собаки-військові.
Іджи – малінуа, яка служить у Збройних Силах України як спеціальна собака з пошуку вибухових речовин та вибухових пристроїв. Разом зі своїм провідником головним сержантом Гаджулою Русланом вони отримали нагороду у номінації «Пошук вибухових речовин».
Іджи 7 років. Вона встигла повоювати в АТО/ООС, допомагала у перевірках в Афганістані та у розмінуванні на Київщині та Херсонщині.
Торнадо також малінуа, який служить в ССО ЗСУ. Пес-спецпризначенець зі своїм провідником отримали нагороду в номінації «Собака спеціального призначення».
Торнадо ще молодий пес. Його основна робота виховувати спецпризначенців. Саме так, Торнадо вчить військових поводженню у психологічно складних умовах на смузі перешкод, а також виживанню та маскуванню слідів від пошукових собак.
Обидві собаки пройшли виняткове дресирування і лише на день відірвались від виконання бойових завдань. Їх провідники пишаються ними.
Кіт Шайба отримав відзнаку за допомогу ЗСУ
Відомого у Мережі кота Шайбу нагородили волонтерською відзнакою за допомогу армії. Знаменитий котик зібрав гроші на автомобілі та багато іншої техніки для фронту.
Власник кота – український військовий Олександр Ляшук – повідомив про відзнаку дя свого улюбленця 15 вересня. Боєць відзначив, що це, можливо, перший випадок в історії, коли кота нагородили такою відзнакою.
Військовий додав, що пишається своїм Шайбіком, який зміг так допомогти побратимам.
Військовий також подякував усім, хто підтримував, адже в єдності – наша сила.
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