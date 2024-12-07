Собор Парижской Богоматери официально открыт после масштабной реставрации — фото и видео

В Париже 7 декабря состоялась церемония открытия восстановленного собора Парижской Богоматери — одного из самых известных построек мира. В 2019 году собор пострадал от разрушительного пожара, реконструкция заняла более пяти лет.
Главные тезисы
- После пожара 2019 года Собор Парижской Богоматери прошел масштабную реставрацию, завершенную торжественной церемонией открытия 7 декабря 2024 года.
- Реконструкция собора заняла более пяти лет и обошлась более чем в 700 млн евро, часть средств была собрана благодаря пожертвованиям.
- На открытие пригласили главы 50 государств, а президенты Франции, США, Украины и Грузии приняли участие в церемонии.
- Президент Макрон выразил благодарность тем, кто спас и восстановил собор, подчеркнув важность этого исторического памятника для Франции и всего мира.
В Париже открыли восстановленный собор Парижской Богоматери
На торжественную церемонию были приглашены главы 50 государств. Среди гостей президент Франции Эммануэль Макрон, новоизбранный президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Президент Макрон в речи во время церемонии выразил благодарность французскому народу всем, кто "спас, помог и восстановил Нотр-Дам де Пари" и всем присутствующим на мероприятии, когда собор готовят к возвращению "католикам, Парижу, Франции и всему миру".
Moment historique. Ensemble nous avons rebâti Notre-Dame. Cœur de Paris. Âme de la France. Joyau de l’humanité. pic.twitter.com/Bo3dGuiDMX— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 7, 2024
Восстановление Нотр-Дама стоило примерно 700 млн евро (737 млн долл.). При этом собрано было 840 млн евро. Остаток суммы будет использован для дальнейшей поддержки собора.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери: что известно
Вечером 15 апреля 2019 года в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери — один из самых известных достопримечательностей французской столицы.
Согласно сообщениям, огонь вспыхнул на чердаке самой посещаемой достопримечательности Парижа. Причина пожара официально пока не названа. По словам пожарных, она может быть связана с ремонтными работами в здании.
Макрон пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.
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