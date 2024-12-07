Собор Парижской Богоматери официально открыт после масштабной реставрации — фото и видео

В Париже 7 декабря состоялась церемония открытия восстановленного собора Парижской Богоматери — одного из самых известных построек мира. В 2019 году собор пострадал от разрушительного пожара, реконструкция заняла более пяти лет.

В Париже открыли восстановленный собор Парижской Богоматери

На торжественную церемонию были приглашены главы 50 государств. Среди гостей президент Франции Эммануэль Макрон, новоизбранный президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Восстановленный Нотр-Дам

Архиепископ Парижа Лоран Юльриш во время церемонии трижды ударил палкой, чтобы снова открыть дверь собора для всех желающих. Юльриш, епископы и кардиналы вошли в собор торжественной процессией. Было исполнено литургическое произведение. Поделиться

Президент Макрон в речи во время церемонии выразил благодарность французскому народу всем, кто "спас, помог и восстановил Нотр-Дам де Пари" и всем присутствующим на мероприятии, когда собор готовят к возвращению "католикам, Парижу, Франции и всему миру".

Moment historique. Ensemble nous avons rebâti Notre-Dame. Cœur de Paris. Âme de la France. Joyau de l’humanité. pic.twitter.com/Bo3dGuiDMX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 7, 2024

Восстановление Нотр-Дама стоило примерно 700 млн евро (737 млн долл.). При этом собрано было 840 млн евро. Остаток суммы будет использован для дальнейшей поддержки собора.

Собор Парижской Богоматери до и после реконструкции

Пожар в Соборе Парижской Богоматери: что известно

Вечером 15 апреля 2019 года в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери — один из самых известных достопримечательностей французской столицы.

Согласно сообщениям, огонь вспыхнул на чердаке самой посещаемой достопримечательности Парижа. Причина пожара официально пока не названа. По словам пожарных, она может быть связана с ремонтными работами в здании.

Макрон пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.