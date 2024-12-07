Собор Паризької Богоматері офіційно відкрито після масштабної реставрації — фото та відео

У Парижі 7 грудня відбулася церемонія відкриття відновленого собору Паризької Богоматері — однієї з найвідоміших будівель світу. У 2019 році собор постраждав від руйнівної пожежі, реконструкція зайняла понад п'ять років.

У Парижі відкрили відновлений собор Паризької Богоматері

На урочисту церемонію було запрошено глав 50 держав. Серед гостей президент Франції Еммануель Макрон, новообраний президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Відновлений Нотр-Дам

Архієпископ Парижа Лоран Юльріш під час церемонії тричі вдарив палицею, щоб знову відкрити двері собору для всіх бажаючих. Юльріш, єпископи та кардинали увійшли до собору урочистою процесією. Було виконано літургійний твір. Поширити

Президент Макрон у промові під час церемонії висловив вдячність французького народу всім, хто "врятував, допоміг і відновив Нотр-Дам де Парі" та всім, хто присутній на заході, коли собор готують до повернення "католикам, Парижу, Франції та усьому світу".

Moment historique. Ensemble nous avons rebâti Notre-Dame. Cœur de Paris. Âme de la France. Joyau de l’humanité. pic.twitter.com/Bo3dGuiDMX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 7, 2024

Відновлення Нотр-Дама коштувало приблизно 700 млн євро (737 млн дол.) При цьому зібрано було 840 млн євро. Залишок суми буде використано на подальшу підтримку собору.

Собор Паризької Богоматері до та після реконструкції

Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: що відомо

Ввечері 15 квітня 2019 року у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері — одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці.

Згідно з повідомленнями, вогонь спалахнув на горищі найбільш відвідуваної пам’ятки Парижа. Причина пожежі офіційно наразі не названа. За словами пожежників, вона може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.

Макрон пообіцяв, що Собор Паризької Богоматері буде відновлено.