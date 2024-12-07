Собор Паризької Богоматері офіційно відкрито після масштабної реставрації — фото та відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Собор Паризької Богоматері офіційно відкрито після масштабної реставрації — фото та відео

Нотр-Дам
Джерело:  online.ua

У Парижі 7 грудня відбулася церемонія відкриття відновленого собору Паризької Богоматері — однієї з найвідоміших будівель світу. У 2019 році собор постраждав від руйнівної пожежі, реконструкція зайняла понад п'ять років.

Головні тези:

  • Церемонія урочистого відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері відбулася у Парижі з участю глав ряду держав та президентів.
  • Реконструкція Собору тривала понад п'ять років після масштабної пожежі в 2019 році, що зруйнувала будівлю.
  • Президент Франції Макрон висловив вдячність тим, хто врятував та відновив собор, підкресливши важливість для Франції та світу цієї історичної пам'ятки.
  • Відновлення Собору Паризької Богоматері обійшлося у понад 700 млн євро, частину коштів зібрано за допомогою пожертв від громадськості.

У Парижі відкрили відновлений собор Паризької Богоматері

На урочисту церемонію було запрошено глав 50 держав. Серед гостей президент Франції Еммануель Макрон, новообраний президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Відновлений Нотр-Дам

Архієпископ Парижа Лоран Юльріш під час церемонії тричі вдарив палицею, щоб знову відкрити двері собору для всіх бажаючих. Юльріш, єпископи та кардинали увійшли до собору урочистою процесією. Було виконано літургійний твір.

Президент Макрон у промові під час церемонії висловив вдячність французького народу всім, хто "врятував, допоміг і відновив Нотр-Дам де Парі" та всім, хто присутній на заході, коли собор готують до повернення "католикам, Парижу, Франції та усьому світу".

Відновлення Нотр-Дама коштувало приблизно 700 млн євро (737 млн дол.) При цьому зібрано було 840 млн євро. Залишок суми буде використано на подальшу підтримку собору.

Собор Паризької Богоматері до та після реконструкції

Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: що відомо

Ввечері 15 квітня 2019 року у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері — одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці.

Згідно з повідомленнями, вогонь спалахнув на горищі найбільш відвідуваної пам’ятки Парижа. Причина пожежі офіційно наразі не названа. За словами пожежників, вона може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.

Макрон пообіцяв, що Собор Паризької Богоматері буде відновлено.

Ми всі разом відновимо цей собор, — сказав французький президент журналістам.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна пожежа у Соборі Паризької Богоматері - останні подробиці та фото
Масштабна пожежа у Соборі Паризької Богоматері - останні подробиці та фото
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Рестовратори з України поїдуть рятувати артефакти Собору Паризької Богоматері
Рестовратори з України поїдуть рятувати артефакти Собору Паризької Богоматері
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У французькому Руані загорівся один з найвищих соборів світу — відео
Руанський собор

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?