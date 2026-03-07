Соединит острова Дании и ФРГ. Уникальный тоннель строят под Балтийским морем

Подводный туннель соединит остров Лоллан в Дании и остров Фемарн в Германии.
Главные тезисы
- Фемарнбельтский тоннель соединит Данию и Германию, обеспечивая прямое автомобильное и железнодорожное сообщение под Балтийским морем.
- Туннель будет иметь четырехполосную автомагистраль и двухпутную электрифицированную железную дорогу, общая стоимость проекта составляет примерно 7,4 млрд евро.
Уникальный тоннель строят на дне Балтики
Фемарнбельтский тоннель является одним из тех инфраструктурных проектов, которые при первом упоминании сдаются за пределом фантастики. Однако его строительство продолжается, а срок сдачи запланирован на 2029 год, пишет Autorepublika.
Подводный туннель соединит остров Лолланн в Дании и остров Фемарн в Германии. После завершения строительства он заменит нынешний 45-минутный паромный переход прямым автомобильным и железнодорожным сообщением под Балтийским морем.
Длина Фемарнбельтского тоннеля составит около 18 км. После завершения строительства у него будет четырехполосная автомагистраль, а также двухпутная электрифицированная железная дорога.
По данным компании-разработчика проекта Femern A/S, Фемарнбельтский тоннель станет самым длинным автомобильным и железнодорожным подводным тоннелем из когда-либо построенных. В отличие от тоннелей, пробуренных глубоко в скале, туннель Фемарнбельта будет собран из массивных сборных бетонных секций, которые будут размещены в траншее на дне моря и соединены под водой.
В издании отметили, что общая стоимость проекта оценивается примерно в 7,4 млрд. евро. Большая часть финансирования предоставляется Данией, которая окупит инвестиции за счет сборов за проезд после открытия тоннеля. Фонд "Соединяя Европу" Европейского Союза также внес более 1 млрд евро в финансирование.
Представители Femern A/S рассказали журналистам, что одной из основных инженерных задач было обеспечение того, чтобы туннель не мешал морскому движению. Для этого было решено выстроить его на дне моря и покрыть слоями песка, гравия и камня. Благодаря этому суда, проходящие над тоннелем, не будут сталкиваться с какими-либо структурными препятствиями.
В издании добавили, что туннель Фемарнбельта будет построен с использованием 89 массивных сборных элементов. Каждый элемент имеет длину около 217 метров и весит до 73500 тонн.
После постройки водонепроницаемые перегородки герметизируют концы каждого сегмента, позволяя ему плавать. Затем буксиры оттягивают элемент на место, где осторожно он опускается в подготовленный ров на дне моря.
После выравнивания сегмент соединяется с предыдущим участком, герметизируется и засыпается защитными слоями материала морского дна. Инженеры описывают этот процесс как "сборник гигантских блоков Lego под водой".
