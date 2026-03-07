Соединит острова Дании и ФРГ. Уникальный тоннель строят под Балтийским морем

Подводный туннель соединит остров Лоллан в Дании и остров Фемарн в Германии.

Уникальный тоннель строят на дне Балтики

Фемарнбельтский тоннель является одним из тех инфраструктурных проектов, которые при первом упоминании сдаются за пределом фантастики. Однако его строительство продолжается, а срок сдачи запланирован на 2029 год, пишет Autorepublika.

Отмечается, что туннель Фемарнбельта будет пролегать под проливом Фемарн-Бельт, разделяющим Данию и Германию. Когда он откроется, водители и пассажиры поездов смогут быстро путешествовать по странам. Поделиться

Подводный туннель соединит остров Лолланн в Дании и остров Фемарн в Германии. После завершения строительства он заменит нынешний 45-минутный паромный переход прямым автомобильным и железнодорожным сообщением под Балтийским морем.

Длина Фемарнбельтского тоннеля составит около 18 км. После завершения строительства у него будет четырехполосная автомагистраль, а также двухпутная электрифицированная железная дорога.

По данным компании-разработчика проекта Femern A/S, Фемарнбельтский тоннель станет самым длинным автомобильным и железнодорожным подводным тоннелем из когда-либо построенных. В отличие от тоннелей, пробуренных глубоко в скале, туннель Фемарнбельта будет собран из массивных сборных бетонных секций, которые будут размещены в траншее на дне моря и соединены под водой.

В издании отметили, что общая стоимость проекта оценивается примерно в 7,4 млрд. евро. Большая часть финансирования предоставляется Данией, которая окупит инвестиции за счет сборов за проезд после открытия тоннеля. Фонд "Соединяя Европу" Европейского Союза также внес более 1 млрд евро в финансирование.

Представители Femern A/S рассказали журналистам, что одной из основных инженерных задач было обеспечение того, чтобы туннель не мешал морскому движению. Для этого было решено выстроить его на дне моря и покрыть слоями песка, гравия и камня. Благодаря этому суда, проходящие над тоннелем, не будут сталкиваться с какими-либо структурными препятствиями.

Кроме того, системы безопасности внутри туннеля Фемарнбельта спроектированы в соответствии с современными стандартами для автомобильных тоннелей. Известно, что дорожные трубы будут включать в себя непрерывные аварийные полосы, системы наблюдения, системы вентиляции и аварийные выходы, соединяющие дорожные тоннели с отдельным служебным коридором. Поделиться

В издании добавили, что туннель Фемарнбельта будет построен с использованием 89 массивных сборных элементов. Каждый элемент имеет длину около 217 метров и весит до 73500 тонн.

После постройки водонепроницаемые перегородки герметизируют концы каждого сегмента, позволяя ему плавать. Затем буксиры оттягивают элемент на место, где осторожно он опускается в подготовленный ров на дне моря.

После выравнивания сегмент соединяется с предыдущим участком, герметизируется и засыпается защитными слоями материала морского дна. Инженеры описывают этот процесс как "сборник гигантских блоков Lego под водой".