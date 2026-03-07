З'єднає острови Данії та ФРН. Унікальний тунель будують під Балтійським морем

Підводний тунель з'єднає острів Лолланн у Данії та острів Фемарн у Німеччині.

Унікальний тунель будують на дні Балтики

Фемарнбельтський тунель є одним з тих інфраструктурних проєктів, які при першій згадці здаються за межею фантастики. Проте, його будівництво триває, а термін здачі запланований на 2029 рік, пише Autorepublika.

Відзначається, що Фемарнбельтський тунель пролягатиме під протокою Фемарн-Бельт, що розділяє Данію і Німеччину. Коли він відкриється, водії і пасажири поїздів зможуть швидко подорожувати між країнами.

Підводний тунель з'єднає острів Лолланн в Данії і острів Фемарн в Німеччині. Після завершення будівництва він замінить нинішній 45-хвилинний поромний перехід прямим автомобільним і залізничним сполученням під Балтійським морем.

Довжина Фемарнбельтського тунелю складе близько 18 кілометрів. Після завершення будівництва він матиме чотирисмугову автомагістраль, а також двоколійну електрифіковану залізницю.

За даними компанії-розробника проєкту Femern A/S, Фемарнбельтський тунель стане найдовшим автомобільним і залізничним підводним тунелем з коли-небудь побудованих. На відміну від тунелів, пробурених глибоко в скелі, Фемарнбельтський тунель буде зібраний з масивних збірних бетонних секцій, які будуть розміщені в траншеї на дні моря і з'єднані під водою.

У виданні зазначили, що загальна вартість проєкту оцінюється приблизно в 7,4 млрд євро. Більша частина фінансування надається Данією, яка окупить інвестиції за рахунок зборів за проїзд після відкриття тунелю. Фонд "З'єднуючи Європу" Європейського Союзу також вніс понад 1 млрд євро у фінансування.

Представники Femern A/S розповіли журналістам, що одним з основних інженерних завдань було забезпечення того, щоб тунель не заважав морському руху. Для цього було вирішено побудувати його на дні моря і покрити шарами піску, гравію і каменю. Завдяки цьому судна, що проходять над тунелем, не будуть стикатися з будь-якими структурними перешкодами.

Крім того, системи безпеки всередині Фемарнбельтського тунелю спроєктовані відповідно до сучасних стандартів для автомобільних тунелів. Відомо, що дорожні труби будуть включати безперервні аварійні смуги, системи спостереження, системи вентиляції та аварійні виходи, що з'єднують дорожні тунелі з окремим службовим коридором.

У виданні додали, що Фемарнбельтський тунель буде побудований з використанням 89 масивних збірних елементів. Кожен елемент має довжину близько 217 метрів і важить до 73 500 тонн.

Після будівництва водонепроникні перегородки герметизують кінці кожного сегмента, дозволяючи йому плавати. Потім буксири відтягують елемент на місце, де він обережно опускається в підготовлений рів на дні моря.

Вже після вирівнювання сегмент з'єднується з попередньою ділянкою, герметизується і засипається захисними шарами матеріалу морського дна. Інженери описують цей процес як "збірку гігантських блоків Lego під водою".