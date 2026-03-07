З'єднає острови Данії та ФРН. Унікальний тунель будують під Балтійським морем

Підводний тунель з'єднає острів Лолланн у Данії та острів Фемарн у Німеччині.
Головні тези:
- Фемарнбельтський тунель з'єднає острів Лолланн у Данії та острів Фемарн у Німеччині під Балтійським морем.
- Тунель матиме чотирисмугову автомагістраль та двоколійну електрифіковану залізницю, ставши найдовшим підводним тунелем в Європі.
Унікальний тунель будують на дні Балтики
Фемарнбельтський тунель є одним з тих інфраструктурних проєктів, які при першій згадці здаються за межею фантастики. Проте, його будівництво триває, а термін здачі запланований на 2029 рік, пише Autorepublika.
Підводний тунель з'єднає острів Лолланн в Данії і острів Фемарн в Німеччині. Після завершення будівництва він замінить нинішній 45-хвилинний поромний перехід прямим автомобільним і залізничним сполученням під Балтійським морем.
Довжина Фемарнбельтського тунелю складе близько 18 кілометрів. Після завершення будівництва він матиме чотирисмугову автомагістраль, а також двоколійну електрифіковану залізницю.
За даними компанії-розробника проєкту Femern A/S, Фемарнбельтський тунель стане найдовшим автомобільним і залізничним підводним тунелем з коли-небудь побудованих. На відміну від тунелів, пробурених глибоко в скелі, Фемарнбельтський тунель буде зібраний з масивних збірних бетонних секцій, які будуть розміщені в траншеї на дні моря і з'єднані під водою.
У виданні зазначили, що загальна вартість проєкту оцінюється приблизно в 7,4 млрд євро. Більша частина фінансування надається Данією, яка окупить інвестиції за рахунок зборів за проїзд після відкриття тунелю. Фонд "З'єднуючи Європу" Європейського Союзу також вніс понад 1 млрд євро у фінансування.
Представники Femern A/S розповіли журналістам, що одним з основних інженерних завдань було забезпечення того, щоб тунель не заважав морському руху. Для цього було вирішено побудувати його на дні моря і покрити шарами піску, гравію і каменю. Завдяки цьому судна, що проходять над тунелем, не будуть стикатися з будь-якими структурними перешкодами.
У виданні додали, що Фемарнбельтський тунель буде побудований з використанням 89 масивних збірних елементів. Кожен елемент має довжину близько 217 метрів і важить до 73 500 тонн.
Після будівництва водонепроникні перегородки герметизують кінці кожного сегмента, дозволяючи йому плавати. Потім буксири відтягують елемент на місце, де він обережно опускається в підготовлений рів на дні моря.
Вже після вирівнювання сегмент з'єднується з попередньою ділянкою, герметизується і засипається захисними шарами матеріалу морського дна. Інженери описують цей процес як "збірку гігантських блоків Lego під водою".
