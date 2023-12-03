Солнечные штормы "атаковали" Землю. Сколько дней магнитных бурь ждать подряд в декабре

Кроме 3-5 декабря в этом месяце будет еще несколько периодов возбуждения магнитосферы. Речь идет о 6, 7, 12, 22 и 23 декабря.

Магнитные бури бушуют на Земле

Землю еще три дня подряд будут атаковать так называемые солнечные штормы. Активность будет высокой еще в воскресенье, 3-го, а также 4 и 5 декабря.

Об этом свидетельствует приложение для метеочувствительных людей Meteoagent.

meteoagent.com

Еще одна дата, когда фиксируется высокий уровень солнечной активности в декабре – это 21 число.

Также в декабре будет несколько периодов возбуждения магнитосферы. Речь идет о 6, 7, 12, 22 и 23 декабря.

Специалисты объяснили, что, когда линии магнитного поля Солнца напрягаются и ломаются, это приводит к мощным взрывам энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц, протонов и электронов, путешествующих в пространстве с очень высокой скоростью. Достигая Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Эти последствия можно наблюдать посредством полярного сияния, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросети.

Кроме того, некоторые метеозависимые люди, а также беременные женщины могут ощущать головную боль, боль в области сердца, суставы и спину. Также осторожно в эти дни необходимо быть и людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Как пережить декабрьские магнитные бури

Все магнитные бури придутся на третью декаду декабря, и конец года будет непростым для метеочувствительной части населения нашей планеты.

Даты магнитных бурь в декабре:

22 декабря – магнитная буря средней мощности;

25-28 декабря – сильная магнитная буря;

30-31 декабря – слабая магнитная буря.

Обычно во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести угнетенное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

В эти дни следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и позаботиться о себе. В первую очередь нужно стараться соблюдать режим сна и давать организму достаточно времени для отдыха.

Также нужно почаще бывать на свежайшем воздухе – к примеру, устраивать для себя маленькие размеренные прогулки, которые также обеспечат такую принципиальную физическую активность.

Кроме того, врачи рекомендуют пить больше воды и добавить в свой рацион сезонные фрукты и овощи. А вот исключить из него или хотя бы свести к минимуму стоит алкоголь и напитки, содержащие кофеин.