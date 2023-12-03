Сонячні шторми "атакували" Землю. Скільки днів магнітних бурь очікувати поспіль у грудні

Окрім 3-5 грудня, у цьому місяці буде ще декілька періодів збудження магнітосфери. Йдеться про 6, 7, 12, 22 і 23 грудня.

Магнітні бурі вирують на Землі

Землю ще три дні поспіль атакуватимуть так звані сонячні шторми. Активність буде високою, ще в неділю, 3-го, а також 4 та 5 грудня.

Про це свідчить додаток для метеочутливих людей Meteoagent.

meteoagent.com

Ще одна дата, коли фіксується високий рівень сонячної активності у грудні – це 21 число.

Також у грудні буде декілька періодів збудження магнітосфери. Йдеться про 6, 7, 12, 22 і 23 грудня.

Фахівці пояснили, що коли лінії магнітного поля Сонця напружуються та ламаються, це призводить до потужних вибухів енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок, протонів та електронів, які подорожують у просторі з надзвичайно високою швидкістю. Досягаючи Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем і атмосферою, що призводить до різноманітних ефектів. Ці наслідки можна спостерігати у вигляді полярного сяйва, відключень радіозв’язку, збоїв у роботі супутників і збоїв у електромережі.

Крім того, деякі метеозалежні люди, а також вагітні жінки можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Також обережним у ці дні необхідно бути й людям із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Як пережити грудневі магнітні бурі

Всі магнітні бури припадуть на третю декаду грудня, тож кінець року буде непростим для метеочутливої частини населення нашої планети.

Дати магнітних бур у грудні:

22 грудня – магнітна буря середньої потужності;

25-28 грудня – сильна магнітна буря;

30-31 грудня – слабка магнітна буря.

Зазвичай під час магнітних бур вони скаржаться на головний біль, запаморочення, нудоту, болі в суглобах, втому та безсоння. Також до частих симптомів можна віднести пригнічений настрій, підвищену дратівливість, підвищений або навпаки знижений тиск. Крім того, можуть загостритися хронічні хвороби.

В ці дні варто особливо уважно поставитися до свого здоровʼя та подбати про себе. У першу чергу треба намагатися дотримуватися режиму сну та давати організму достатньо часу для відпочинку.

Також необхідно частіше бувати на свіжому повітрі – наприклад, влаштовувати собі невеликі спокійні прогулянки, які також забезпечать таку важливу фізичну активність.

Крім того, лікарі рекомендують пити більше води та додати до свого раціону сезонні фрукти та овочі. А от виключити з нього або хоча б звести до мінімуму варто алкоголь та напої, які містять кофеїн.