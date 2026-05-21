"Сохраняем память и строим будущее". Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

В третий четверг мая в Украине традиционно отмечают День вышиванки. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с приветствием.
Главные тезисы
- День вышиванки является символом украинской самобытности и национальной гордости.
- Украинцы отмечают праздник, подчеркивая важность сохранения памяти и чествования защитников страны.
Вышиваем судьбу Украины независимо — Зеленский
Зеленский отметил, что веками украинцев завораживал узор вышиванки, но теперь наша очередь творить его самим своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом.
С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!
День вышиванки уже в двадцатый раз отмечают не только в Украине, но и за ее пределами. Акция ведет начало по инициативе студенческой молодежи факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого университета имени Юрия Федьковича. В 2006 году они предложили один день года посвятить украинской вышитой рубашке.
В 2014 году праздник вышел не только за пределы кружка сознательного украинского студенчества, но и за пределы самой Украины.
По словам основательницы праздника Леси Воронюк, инициативу реализуют совместно с организацией «Мемориал», ранее основавшей общенациональную минуту молчания в 9:00.
Вместе мы начинаем акцию «Вышитая лента памяти». В чем состоит ее идея? Каждый год на День вышиванки у нас есть акция «Рожденные в вышиванках». Когда мы идем в родильный и дарим первые рубашки новорожденным. А теперь нам нужно, чтобы была и эта культура памяти, просто навсегда. Поэтому мы планируем посетить Аллею славы и у портретов, или где это уместно, прикрепить вышитые ленты. Чтобы мы помнили, какой ценой мы имеем возможность отмечать День вышиванки.
