"Сохраняем память и строим будущее". Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки
В третий четверг мая в Украине традиционно отмечают День вышиванки. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с приветствием.

  • День вышиванки является символом украинской самобытности и национальной гордости.
  • Украинцы отмечают праздник, подчеркивая важность сохранения памяти и чествования защитников страны.

Вышиваем судьбу Украины независимо — Зеленский

Зеленский отметил, что веками украинцев завораживал узор вышиванки, но теперь наша очередь творить его самим своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом.

Украинцы каждый день вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Лечение ран. Обучая детей и когда учатся сами. Мы храним память и строим будущее.

С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!

День вышиванки уже в двадцатый раз отмечают не только в Украине, но и за ее пределами. Акция ведет начало по инициативе студенческой молодежи факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого университета имени Юрия Федьковича. В 2006 году они предложили один день года посвятить украинской вышитой рубашке.

В 2014 году праздник вышел не только за пределы кружка сознательного украинского студенчества, но и за пределы самой Украины.

В этом году в Украине ко Всемирному дню вышиванки начинают новую ежегодную акцию «Вышитая лента памяти» в честь павших защитников Украины.

По словам основательницы праздника Леси Воронюк, инициативу реализуют совместно с организацией «Мемориал», ранее основавшей общенациональную минуту молчания в 9:00.

Вместе мы начинаем акцию «Вышитая лента памяти». В чем состоит ее идея? Каждый год на День вышиванки у нас есть акция «Рожденные в вышиванках». Когда мы идем в родильный и дарим первые рубашки новорожденным. А теперь нам нужно, чтобы была и эта культура памяти, просто навсегда. Поэтому мы планируем посетить Аллею славы и у портретов, или где это уместно, прикрепить вышитые ленты. Чтобы мы помнили, какой ценой мы имеем возможность отмечать День вышиванки.

