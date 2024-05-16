Всемирный день вышиванки. Поздравления для украинцев и история праздника

Ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки – это праздник, который стремится сохранять традиции украинской национальной одежды.

Государственные ведомства поздравили украинцев с Днем вышиванки

К празднику Генеральный штаб ВСУ обнародовал в соцсетях видео созданное ко Дню вышиванки. К съемкам были привлечены бойцы 241-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Военный, одетый в вышиванку, несет в себе не только силу оружия, но и силу духа предков, силу украинской земли, силу рода. Он становится воплощением несокрушимости и веры, символом того, что за нами стоит целая нация, объединенная стремлением к свободе и победе – сообщили в Генштабе. Поделиться

Верховная Рада Украины поздравила с Днем вышиванки, разместив на своей странице оригинальную открытку. На ней символический наряд украинцев украшен истребителями F16. Автором иллюстрации стал Алексей Кустовский.

Главное управление разведки МО Украины поздравило с праздником в социальной сети Telegram.

Вышитая рубашка – созданная матерью наша броня. Она помогает видеть и узнавать своих, в том числе и на поле боя, потому что элементы традиционных украинских орнаментов, а также технику вышивки - крестик - мы наносим на свои боевые машины - говорится в сообщении. Поделиться

История празднования Дня вышиванки

День вышиванки не привязан ни к одному национальному празднику, он возник как флешмоб.

Идея праздновать Всемирный день вышиванки принадлежит студентке Черновецкого национального университета имени Юрия Федьковича Леси Воронюк.

Девушка обратила внимание, что многие студенты время от времени одевают вышитую рубашку на пары и предложила однажды всем одногруппникам прийти на занятия в вышиванках.

В первом мероприятии, которое состоялось в 2006 году, приняли участие лишь несколько десятков студентов. В последующие годы количество участников акции увеличивалось, мероприятие поддержали преподаватели ВУЗов, учителя и студенты из других городов.

Украинская диаспора популяризировала праздник во всем мире, теперь День вышиванки приобрел международные масштабы. В этот день украинскую традиционную одежду одевают люди в 70 странах мира.

Многие столетия вышиванка служила для украинцев оберегом от всего зла. Украинцы верят, что наделенная огромной силой, вышиванка способна творить чудеса.

Ученые утверждают, что в национальной одежде народ всегда кодирует свои «счастье и судьбу, жизнь и волю», как говорится в обрядовых народных песнях.

Уже многие столетия вышиванка несет в себе духовное богатство, мудрость и традиционную связь многих поколений, которая не прерывается веками.