Спели "Щедрик". Мировые звезды поздравили украинцев с праздниками — видео
Категория
Шоу-бизнес
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Спели "Щедрик". Мировые звезды поздравили украинцев с праздниками — видео

Михаил Федоров
Актер
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Культовые звезды мира, амбассадоры UNITED24, по-особому поздравили украинцев с грядущими праздниками. Знаменитые актеры и певцы специально для граждан Украины спели "Щедрик".

Всемирно известные деятели культуры спели "Щедрика"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал щемящее видео, на котором мировые звезды-посла UNITED24 исполняют для граждан Украины всемирно известный "Щедрик".

Щедрик – известен во всем мире, и сегодня его выполняют партнеры UNITED24 в поддержку Украины. Сейчас это важно как никогда. Спасибо, – написал Федоров.

К видеопоздравлениям присоединились такие звезды как:

  • канадская актриса, звезда фильмов и сериалов, режиссер и продюсер Кэтрин Винник;

  • американский актер Марк Гэмилл;

  • американский актер Миша Коллинз;

  • американский актер, сценарист, кинопродюсер и режиссер Лиев Шрайбер;

  • американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер;

  • украинская теннисистка Элина Свитолина;

  • шеф-повар, основатель благотворительной организации World Central Kitchen и преподаватель Гарвардского университета Хосе Андрес;

  • британский актер Марк Стронг.

Традиции Щедрого вечера стали нематериальным культурным наследием Украины

Исследовательница традиций украинской культуры Марина Соботюк отмечает, что традиции щедрым вечером Украины проходят в форме так называемых новогодних обходов.

Традиция имеет долгую историю, уходя своими корнями с дохристианских времен и включает в себя 12 обрядовых блюд, обычаи готовиться к Щедрому вечеру, переодеваться: «водить козу», Маланку, щедровать.

Первая заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что украинские ученые и эксперты работают над включением «Щедрика» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Наша цель – доказать миру, что мелодия «Carol of the Bells» имеет действительно чисто украинское «гражданство». Согласно правилам ЮНЕСКО, одно из требований для включения элемента в мировой список — это его включение в национальный список объектов нематериального культурного наследия, поэтому сегодняшнее событие — важный шаг к мировому признанию.

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МКИП
Щедрый вечер

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