Спели "Щедрик". Мировые звезды поздравили украинцев с праздниками — видео

Культовые звезды мира, амбассадоры UNITED24, по-особому поздравили украинцев с грядущими праздниками. Знаменитые актеры и певцы специально для граждан Украины спели "Щедрик".
Всемирно известные деятели культуры спели "Щедрика"
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал щемящее видео, на котором мировые звезды-посла UNITED24 исполняют для граждан Украины всемирно известный "Щедрик".
К видеопоздравлениям присоединились такие звезды как:
канадская актриса, звезда фильмов и сериалов, режиссер и продюсер Кэтрин Винник;
американский актер Марк Гэмилл;
американский актер Миша Коллинз;
американский актер, сценарист, кинопродюсер и режиссер Лиев Шрайбер;
американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер;
украинская теннисистка Элина Свитолина;
шеф-повар, основатель благотворительной организации World Central Kitchen и преподаватель Гарвардского университета Хосе Андрес;
британский актер Марк Стронг.
Традиции Щедрого вечера стали нематериальным культурным наследием Украины
Исследовательница традиций украинской культуры Марина Соботюк отмечает, что традиции щедрым вечером Украины проходят в форме так называемых новогодних обходов.
Первая заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что украинские ученые и эксперты работают над включением «Щедрика» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
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