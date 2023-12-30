Заспівали "Щедрика". Світові зірки привітали українців зі святами — відео

Культові зірки світу, які є амбасадорами UNITED24, по-особливому привітали українців з прийдешніми святами. Знамениті актори та співаки спеціально для громадян України заспівали "Щедрик".
Всесвітньовідомі діячі культури заспівали “Щедрика”
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував щемливе відео, на якому світові зірки-амбасадори UNITED24 виконують для громадян України всесвітньовідомий "Щедрик".
До відеопривітання долучилися такі зірки як:
канадська акторка, зірка фільмів і серіалів, режисерка та продюсерка Кетрін Винник;
американський актор Марк Гемілл;
американський актор Міша Коллінз;
американський актор, сценарист, кінопродюсер та режисер Лієв Шрайбер;
американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер;
українська тенісистка Еліна Світоліна;
шеф-кухар, засновник благодійної організації World Central Kitchen та викладач Гарвардського університету Хосе Андрес;
британський актор Марк Стронг.
Традиції Щедрого вечора стали нематеріальної культурною спадщиною України
Дослідниця традицій української культури Марина Соботюк зазначає, що традиції щедрого вечора України відбуваються у формі так званих новорічних обходів.
Перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що українські науковці та експерти працюють над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.
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