Заспівали "Щедрика". Світові зірки привітали українців зі святами — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Заспівали "Щедрика". Світові зірки привітали українців зі святами — відео

Михайло Федоров
Актор

Культові зірки світу, які є амбасадорами UNITED24, по-особливому привітали українців з прийдешніми святами. Знамениті актори та співаки спеціально для громадян України заспівали "Щедрик".

Всесвітньовідомі діячі культури заспівали “Щедрика”

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував щемливе відео, на якому світові зірки-амбасадори UNITED24 виконують для громадян України всесвітньовідомий "Щедрик".

Щедрик – відомий на весь світ, і сьогодні його виконують партнери UNITED24 на підтримку України. Зараз це важливо, як ніколи. Дякую, – написав Федоров.

До відеопривітання долучилися такі зірки як:

  • канадська акторка, зірка фільмів і серіалів, режисерка та продюсерка Кетрін Винник;

  • американський актор Марк Гемілл;

  • американський актор Міша Коллінз;

  • американський актор, сценарист, кінопродюсер та режисер Лієв Шрайбер;

  • американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер;

  • українська тенісистка Еліна Світоліна;

  • шеф-кухар, засновник благодійної організації World Central Kitchen та викладач Гарвардського університету Хосе Андрес;

  • британський актор Марк Стронг.

Традиції Щедрого вечора стали нематеріальної культурною спадщиною України

Дослідниця традицій української культури Марина Соботюк зазначає, що традиції щедрого вечора України відбуваються у формі так званих новорічних обходів.

Традиція має довгу історію, йдучи своїми корінням з дохристиянських часів і включає в себе 12 обрядових страв, звичаї готуватися до Щедрого вечора, перевдягатися: «водити козу», Маланку, щедрувати.

Перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що українські науковці та експерти працюють над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Наша мета – довести світові, що мелодія «Carol of the Bells» має насправді суто українське «громадянство». Відповідно до правил ЮНЕСКО, одна з вимог для включення елементу до світового Списку — це його включення до національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія — важливий крок до світового визнання.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Легендарний «Щедрик»: Ukraїner розповів невідому історію всесвітньо відомої української пісні
Легендарний «Щедрик»: Ukraїner розповів невідому історію всесвітньо відомої української пісні
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Новий дрон-розвідник "Щедрик" розробили у Вінниці — відео
Новий дрон-розвідник "Щедрик" розробили у Вінниці — відео
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Традицію Щедрого вечора визнали нематеріальною культурною спадщиною України
МКІП
Щедрий вечір

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм