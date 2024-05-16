Всесвітній день вишиванки. Вітання для українців та історія свята

Щорічно у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки – це свято, яке має на меті зберігати традиції українського національного одягу.

Державні відомства привітали українців з Днем вишиванки

До свята Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив у соцмережах відео створене до Дня вишиванки. До зйомок були залучені бійці 241 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.



Військовий, одягнений у вишиванку, несе в собі не лише силу зброї, але й силу духу предків, силу української землі, силу роду. Він стає втіленням незламності й віри, символом того, що за нами стоїть ціла нація, об’єднана прагненням до свободи й перемоги – повідомили у Генштабі. Поширити

Верховна Рада України привітала з Днем вишиванки розмістивши на своїй сторінці оригінальну листівку. На ній символічне вбрання українців прикрашене винищувачами F16. Автором ілюстрації став Олексій Кустовський.

Головне управління розвідки МО України привітало зі святом у соціальній мережі Telegram.

Вишита сорочка ― створена матір’ю наша броня. Вона допомагає бачити і впізнавати своїх, зокрема й на полі бою, бо елементи традиційних українських орнаментів, а також техніку вишивки ― хрестик ― ми наносимо на свої бойові машини — йдеться у дописі. Поширити

Історія святкування Дня вишиванки

День вишиванки не привʼязаний до жодного національного свята, він виник як флешмоб.

Ідея святкувати Всесвітній день вишиванки належить студентці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесі Воронюк.

Дівчина звернула увагу, що багато студентів час від часу одягають вишиту сорочку на пари та запропонувала одного дня всім одногрупникам прийти на заняття у вишиванках.

У першому заході, який відбувся у 2006 році взяли участь лише кілька десятків студентів. У наступні роки кількість учасників акції збільшувалась, захід підтримали викладачі ВНЗ, вчителі та студенти з інших міст.

Українська діаспора популяризувала свято у всьому світі, тепер День вишиванки набув міжнародних масштабів. В цей день український традиційний одяг одягають люди у 70 країнах світу.

Багато сторіч вишиванка слугувала для українців оберегом від усього зла. Українці вірять, що наділена величезною силою, вишиванка здатна творити чудеса.

Науковці стверджують, що у національному вбранні народ завжди кодує свої «щастя і долю, життя і волю», як про те йдеться в обрядових народних піснях.

Вже багато сторіч вишиванка несе у собі духовне багатство, мудрість та традиційний зв’язок багатьох поколінь, який не переривається віками.