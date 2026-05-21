"Зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє". Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

У третій четвер травня в Україні традиційно відзначають День вишиванки. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з привітанням.

Вишиваємо долю України незалежно — Зеленський

Зеленський зазначив, що віками українців зачаровував візерунок вишиванки, але тепер наша черга творити його самим — своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком.

Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє. Володимир Зеленський Президент України

З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно!

День вишиванки вже вдвадцяте відзначають не лише в Україні, а й за її межами. Акція бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці.

У 2014 році свято вийшло не лише за межі гуртка свідомого українського студентства, а й за межі самої України.

Цьогоріч в Україні до Всесвітнього дня вишиванки започатковують нову щорічну акцію «Вишита стрічка пам'яті» на честь полеглих захисників України.

За словами засновниці свята Лесі Воронюк, ініціативу реалізують спільно з організацією «Меморіал», яка раніше заснувала загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00.