"Зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє". Зеленський привітав українців з Днем вишиванки
У третій четвер травня в Україні традиційно відзначають День вишиванки. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з привітанням.

Головні тези:

  • День вишиванки - символ української самобутності та національної гордості.
  • Українці відзначають свято не лише у межах країни, а й за її межами, шануючи власні традиції.
  • Ідея нової акції «Вишита стрічка пам'яті» нагадує про важливість збереження пам'яті та вшанування полеглих захисників України.

Вишиваємо долю України незалежно — Зеленський

Зеленський зазначив, що віками українців зачаровував візерунок вишиванки, але тепер наша черга творити його самим — своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком.

Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє.

З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно!

День вишиванки вже вдвадцяте відзначають не лише в Україні, а й за її межами. Акція бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці.

У 2014 році свято вийшло не лише за межі гуртка свідомого українського студентства, а й за межі самої України.

Цьогоріч в Україні до Всесвітнього дня вишиванки започатковують нову щорічну акцію «Вишита стрічка пам'яті» на честь полеглих захисників України.

За словами засновниці свята Лесі Воронюк, ініціативу реалізують спільно з організацією «Меморіал», яка раніше заснувала загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00.

Разом ми започатковуємо акцію «Вишита стрічка пам’яті». У чому полягає її ідея? Кожного року на День вишиванки у нас є акція «Народжені у вишиванках». Коли ми йдемо у пологовий і даруємо перші сорочки новонародженим. А тепер нам треба, щоб була і ця культура пам’яті присутня, просто назавжди. Тому ми плануємо відвідати Алею слави і біля портретів, чи де це доречно, прикріпити вишиті стрічки. Щоб ми пам’ятали, якою ціною ми маємо можливість День вишиванки відзначати.

